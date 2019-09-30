«Алания» и «Атлетик» договорились о сотрудничестве

Президент владикавказской «Алании», экс-вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал о договорённости в сотрудничестве с «Атлетиком» из Бильбао.

Член совета директоров «Атлетика» Оскар Арсе был на стадионе во время игры с ЦСКА . По приглашению нашего товарища Алана Агузарова приехал посмотреть матч. Ему стало интересно, как устроен футбол в Северной Осетии. Он провёл здесь четыре дня, съездил в горы и отметил схожесть наших народов и культур. Мы говорили о сотрудничестве — пока не могу раскрыть всех деталей, но упор будет сделан на детский и юношеский футбол. Оскар пригласил нас в Бильбао на один из ближайших матчей чемпионата и предложил тренерскому штабу пройти стажировку в «Атлетике» — вполне возможно, мы этим воспользуемся.

