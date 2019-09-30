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«Алания» и «Атлетик» договорились о сотрудничестве

сегодня, 18:08

Президент владикавказской «Алании», экс-вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал о договорённости в сотрудничестве с «Атлетиком» из Бильбао. 

Член совета директоров «Атлетика» Оскар Арсе был на стадионе во время игры с ЦСКА. По приглашению нашего товарища Алана Агузарова приехал посмотреть матч. Ему стало интересно, как устроен футбол в Северной Осетии. Он провёл здесь четыре дня, съездил в горы и отметил схожесть наших народов и культур. Мы говорили о сотрудничестве — пока не могу раскрыть всех деталей, но упор будет сделан на детский и юношеский футбол. Оскар пригласил нас в Бильбао на один из ближайших матчей чемпионата и предложил тренерскому штабу пройти стажировку в «Атлетике» — вполне возможно, мы этим воспользуемся.
 

 Напомним, что в матче Кубка России «Алания» уступила дома московскому ЦСКА.

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allemz
allemz
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сегодня в 18:13
Зачем это Атлетику?)
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