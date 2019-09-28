У «Милана» снова может смениться владелец

сегодня, 11:18

«Милан» до конца текущего года может получить нового владельца.

Итальянские СМИ сообщают, что приобрести клуб намерен Бернар Арно - владелец компании LVMH. Возможно, что сделка по продаже «россонери» будет завершена уже до конца текущего года. Арно намерен воспользоваться тем, что за последнее время стоимость клуба снизилась с € 1,2 млрд до € 960 млн. В случае покупки «Милана» Арно, команду во второй раз может возглавить Массимилиано Аллегри.

Ранее появлялась новость о том, что «Милану» в предложении стать главным тренером отказал Моуриньо.