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Мамаев: «Баланда была нормальная»

сегодня, 19:57

Футболист «Ростова» Павел Мамаев в интервью своей жене Алане рассказал о своем пребывании в колонии. 

Спали мы на железных спальных местах, на которые кладется матрас. В простонародье они шконки называются.

Ели по-разному всегда: и баланду пробовали, и сами понемножку готовили. Вкусная ли была баланда? Да, нормально, кстати. Но мы ее нечасто ели. Конечно, мы и готовили — там все свежее. На отряде есть, скажем так, чайхана, но готовить там негде.

Сложилось впечатление, что прежде, чем что-то сделать, надо план выработать, последовательность своих действий. Лежишь и что-то хочешь сделать, допустим. Сперва думаешь: сейчас я это сделаю, скажу это, какие могут быть последствия. Приходилось очень много думать. Чувствуешь ответственность, не как на воле за семью и детей, а за себя. Прежде, чем что-то сделать, надо тысячу раз подумать. Прежде, чем что-то сказать, надо тысячу раз подумать.

 Ранее президент «Ростова» рассказал о переходе Мамаева в клуб.

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Все комментарии
Absinthe2
Absinthe2
   33 / 905
сегодня в 21:04
"Чувствуешь ответственность, не как на воле за семью и детей, а за себя. Прежде, чем что-то сделать, надо тысячу раз подумать. Прежде, чем что-то сказать, надо тысячу раз подумать."
На воле-то о семье и детях, вообще, не паримся. А вот, как приспичило за себя.... так мы думаем))
karnager
karnager ответил Союзник противников
   237 / 905
сегодня в 21:04
Поэтому так долго не отпускали: Кокорина и Мамаева учили думать
красавчик серж
красавчик серж
сегодня в 21:00
Скучает по баланде.
Литейный 4
Литейный 4
   30 / 905
сегодня в 20:48
Это тебе не лобстеров жрать в Монако или на Бора Бора. Гыгыгы
Морозовский
Морозовский
   23 / 905
сегодня в 20:43
ПАшКа теперь по фене ботает!
МапС
МапС
   90 / 905
сегодня в 20:28
Короче, впечатлений хоть отбавляй.
Союзник противников
Союзник противников
   16 / 905
сегодня в 20:21
МАМАЕВА НАУЧИЛИ ДУМАТЬ! Это ли не лучшая характеристика российской пенитенциарной системы???
pomor45
pomor45
   84 / 905
сегодня в 20:19
Главное на поле 1000 раз не думай, опоздаешь.
Absinthe2
Absinthe2
   33 / 905
сегодня в 20:19
Баланда была с креветками))
cska plus
cska plus
   10 / 905
сегодня в 20:15
Ничего уроком будет, теперь чаще мозг будешь включать.
Footbolista
Footbolista
   8 / 905
сегодня в 20:12
Странные люди...чтобы начать думать надо в тюрьму попасть...
Agamaga
Agamaga
   115 / 905
сегодня в 20:08
Вот и на воле, прежде чем кого-то бить, подумай тысячу раз.
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