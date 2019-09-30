Мамаев: «Баланда была нормальная»

Футболист «Ростова» в интервью своей жене Алане рассказал о своем пребывании в колонии.

Спали мы на железных спальных местах, на которые кладется матрас. В простонародье они шконки называются.



Ели по-разному всегда: и баланду пробовали, и сами понемножку готовили. Вкусная ли была баланда? Да, нормально, кстати. Но мы ее нечасто ели. Конечно, мы и готовили — там все свежее. На отряде есть, скажем так, чайхана, но готовить там негде.



Сложилось впечатление, что прежде, чем что-то сделать, надо план выработать, последовательность своих действий. Лежишь и что-то хочешь сделать, допустим. Сперва думаешь: сейчас я это сделаю, скажу это, какие могут быть последствия. Приходилось очень много думать. Чувствуешь ответственность, не как на воле за семью и детей, а за себя. Прежде, чем что-то сделать, надо тысячу раз подумать. Прежде, чем что-то сказать, надо тысячу раз подумать.