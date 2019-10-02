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Сарри: «„Байер“ ничего не сделал в атаке»

02 октября 2019, 04:39
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Байером» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это был непростой матч, так как «Байер» любит владеть мячом, и играть против них нелегко, так что в первом тайме они отняли у нас много сил. После перерыва они слегка замедлились, и мы перехватили инициативу.

Когда Куадрадо играет правого защитника, от этого все только выигрывают. Матийс де Лигт становится лучше в геометрической прогрессии. Наша оборона хорошо двигалась сегодня, но мы способны на большее. «Байер» владел мячом, но ничего не создал в финальной трети.

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ошалевший
ошалевший
   347 / 797
02 октября в 12:00
сарри на один сезон думаю,велика вероятность что он даже чемп не возьмёт,ну а лч уж тем более,юве надо было оставлять аллегри или конте забирать
lefte
lefte
   462 / 797
02 октября в 09:03
Потому что Де Лигт завёлся, с каждой игрой парнишка съедает всё больше и больше атак соперника. Понятно было, что ему требовалось кое-какое время на адаптацию, но всё равно смешно, что после его автогола в одной из товарок каталонские глорики уже поставили на нём крест, начав кричать "так ему и надо", "повёлся за бабками и профукал карьеру", "изменил мечте, отказав барсе", "ха ха пусть теперь гниёт в турине"
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