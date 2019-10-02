Сарри: «„Байер“ ничего не сделал в атаке»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал победу над «Байером» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это был непростой матч, так как «Байер» любит владеть мячом, и играть против них нелегко, так что в первом тайме они отняли у нас много сил. После перерыва они слегка замедлились, и мы перехватили инициативу.

Когда Куадрадо играет правого защитника, от этого все только выигрывают. Матийс де Лигт становится лучше в геометрической прогрессии. Наша оборона хорошо двигалась сегодня, но мы способны на большее. «Байер» владел мячом, но ничего не создал в финальной трети.