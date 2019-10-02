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Ковач: «О таком результате никто и не мечтал»

02 октября 2019, 04:10
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 7Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал разгромную победу в выездном матче с «Тоттенхэмом» (7:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Определённо никто о таком даже не мечтал. Мы знали, что нас здесь ожидает. Игра была очень интенсивной – «Тоттенхэм» оказывал на нас сильное давление. В начале нам не доставало агрессивности. Играя в Англии, для начала нужно выстоять. Но с 30-й минуты наша команда играла чрезвычайно хорошо. Второй гол перед самым перерывом был очень важен. После перерыва мы играли так, как я себе это и представлял. Это был звёздный час немецкого футбола, но завтра мы должны снова сосредоточиться на Бундеслиге. В этом году перед нами стоят большие задачи, мы хотим многого добиться.

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