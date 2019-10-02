Рамос: «Во втором тайме сделали то, что от нас ожидали»

Капитан «Реала» в своём «твиттере» подвёл итоги домашнего матча с «Брюгге» (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Очень плохой первый тайм, за которым последовал второй, где мы проявили мужество и сделали то, что от нас ожидали.

Мы должны делать больше, играть лучше. Это очевидно. Hala Madrid!