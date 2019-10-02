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Рамос: «Во втором тайме сделали то, что от нас ожидали»

02 октября 2019, 03:14
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Капитан «Реала» Серхио Рамос в своём «твиттере» подвёл итоги домашнего матча с «Брюгге» (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Очень плохой первый тайм, за которым последовал второй, где мы проявили мужество и сделали то, что от нас ожидали.

Мы должны делать больше, играть лучше. Это очевидно. Hala Madrid!

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Ruslan3132
   188 / 797
02 октября в 18:28
вот ты оптимист )))))))))
Я максималист-или выиграл все или дно.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил ALBA BARCELONA 21
   174 / 797
02 октября в 17:43
Барса уровень Гранады однозначно,пока физрук у руля а Реал тоже уровень нынешней Барсы,короче оба пока днище.
вот ты оптимист )))))))))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Ruslan3132
   188 / 797
02 октября в 12:19
Ну они смогли изменить ход очень неудачной игры, это тоже заслуживает похвалы. Во 2 тайме Брюгге голову не поднимал, хотя это нужно было делать с 1 минуты. Насчет 2 голов во 2 тайме слабой команде, например Барса не смогла этого сделать Гранаде. Вот так нечем гордиться точно. А Брюгге ни одного матча в этом сезоне не проиграл еще так то, не так уж слабы значит.
Барса уровень Гранады однозначно,пока физрук у руля а Реал тоже уровень нынешней Барсы,короче оба пока днище.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил ALBA BARCELONA 21
   174 / 797
02 октября в 11:33
Во втором тайме сумели 2 гола забить слабой бедной команде и этим гордятся тренер Зидан и капитан Рамос. Это уже не Реал. Защитник Баварии после того,как забили 7 мячей в ворота сильной команды Тоттенхем,говорит,что они еще над многие аспектами игры должны работать,это и есть психология победителя. После ухода Роналду Зидан и Рамос гордятся одним таймом над Брюгге,к тому же чуть не проиграли на своем поле. Ранее побеждал не Зидан а Ронаду оказывается
Ну они смогли изменить ход очень неудачной игры, это тоже заслуживает похвалы. Во 2 тайме Брюгге голову не поднимал, хотя это нужно было делать с 1 минуты. Насчет 2 голов во 2 тайме слабой команде, например Барса не смогла этого сделать Гранаде. Вот так нечем гордиться точно. А Брюгге ни одного матча в этом сезоне не проиграл еще так то, не так уж слабы значит.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   188 / 797
02 октября в 06:26
Во втором тайме сумели 2 гола забить слабой бедной команде и этим гордятся тренер Зидан и капитан Рамос.
Это уже не Реал.
Защитник Баварии после того,как забили 7 мячей в ворота сильной команды Тоттенхем,говорит,что они еще над многие аспектами игры должны работать,это и есть психология победителя.
После ухода Роналду Зидан и Рамос гордятся одним таймом над Брюгге,к тому же чуть не проиграли на своем поле.
Ранее побеждал не Зидан а Ронаду оказывается
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 04:55
Постепенно превращаетесь в позорников.
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