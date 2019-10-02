Рамос: «Во втором тайме сделали то, что от нас ожидали»

Капитан «Реала» Серхио Рамос в своём «твиттере» подвёл итоги домашнего матча с «Брюгге» (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Очень плохой первый тайм, за которым последовал второй, где мы проявили мужество и сделали то, что от нас ожидали.
Мы должны делать больше, играть лучше. Это очевидно. Hala Madrid!
Это уже не Реал.
Защитник Баварии после того,как забили 7 мячей в ворота сильной команды Тоттенхем,говорит,что они еще над многие аспектами игры должны работать,это и есть психология победителя.
После ухода Роналду Зидан и Рамос гордятся одним таймом над Брюгге,к тому же чуть не проиграли на своем поле.
Ранее побеждал не Зидан а Ронаду оказывается
Это уже не Реал.
Защитник Баварии после того,как забили 7 мячей в ворота сильной команды Тоттенхем,говорит,что они еще над многие аспектами игры должны работать,это и есть психология победителя.
После ухода Роналду Зидан и Рамос гордятся одним таймом над Брюгге,к тому же чуть не проиграли на своем поле.
Ранее побеждал не Зидан а Ронаду оказывается