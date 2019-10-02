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Деннис: «Ехали в Мадрид, чтобы заставить Рамоса и Варана побегать»

02 октября 2019, 03:03
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Форвард «Брюгге» Эммануэль Деннис, отличившийся дублем в выездном матче с «Реалом» в Лиге чемпионов (2:2), поделился своими впечатлениями после игры.

Все ждали, что «Реал» с лёгкостью нас обыграет. Но мы готовились к ним, Верили в успех, и у нас было хорошее предчувствие. Мы повели со счётом 2:0, и, конечно, было бы лучше, если бы мы победили. Я немного разочарован, но в то же время доволен тем, что мы взяли очко в матче с большим соперником.

Мы очень много и усердно тренируемся и приехали сюда, чтобы заставить Рамоса и Варана побегать. Они защитники, а защитники не любят бегать! Большинство команд, приезжающих сюда, «Реал» блокирует на их половине поля, но мы прорвали этот блок и пахали как сумасшедшие.

Да, я отпраздновал го в стиле Криштиану Роналду. Я всегда был его фанатом и был очень расстроен, когда он покинул «Реал». Так что я решил, что если забью на «Бернабеу», то сделаю то, что сделал сегодня.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   174 / 797
02 октября в 11:34
ноги поменяй местами, деревяшка ) И отправь благодарственное письмо Куртуа, будь на воротах хотя бы даже Лука Зидан, это бревно и гола не забил бы.
galem72
galem72
   66 / 797
02 октября в 10:11
Браво, Брюггерам! Ваще улыбнули, кефиру понравилось. ))
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   179 / 797
02 октября в 10:04
Ехали в Мадрид чтобы побегал Рамос и Варан, а бегать пришлось Пересу в судейскую...
Тага Дага
Тага Дага
   371 / 797
02 октября в 07:30
Отскок реала. ...
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
02 октября в 07:17
Бегали не они в итоге
ЮЗИК
ЮЗИК
   208 / 797
02 октября в 06:41
Дениски удалось
Шуnя771
Шуnя771
   38 / 797
02 октября в 06:25
Реал без Роналду не реал...))
Binger
Binger
02 октября в 05:41
Ехали вы не за этим просто повезло, что Реал опять в таком состоянии, что у него выигрывают даже средние команды.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
02 октября в 05:25
Жаль конечно , что чуть не дотерпели . А в целом молодцы!!!
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
02 октября в 05:23
Произошла мини-сенсация.
Colchoneros
Colchoneros
   91 / 797
02 октября в 04:46
Вам это удалось!
Молодцы!
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