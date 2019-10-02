Деннис: «Ехали в Мадрид, чтобы заставить Рамоса и Варана побегать»

Форвард «Брюгге» , отличившийся дублем в выездном матче с «Реалом» в Лиге чемпионов (2:2), поделился своими впечатлениями после игры.

Все ждали, что «Реал» с лёгкостью нас обыграет. Но мы готовились к ним, Верили в успех, и у нас было хорошее предчувствие. Мы повели со счётом 2:0, и, конечно, было бы лучше, если бы мы победили. Я немного разочарован, но в то же время доволен тем, что мы взяли очко в матче с большим соперником.

Мы очень много и усердно тренируемся и приехали сюда, чтобы заставить Рамоса и Варана побегать. Они защитники, а защитники не любят бегать! Большинство команд, приезжающих сюда, «Реал» блокирует на их половине поля, но мы прорвали этот блок и пахали как сумасшедшие.

Да, я отпраздновал го в стиле Криштиану Роналду. Я всегда был его фанатом и был очень расстроен, когда он покинул «Реал». Так что я решил, что если забью на «Бернабеу», то сделаю то, что сделал сегодня.