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Алдервейрелд: «Каждый удар „Баварии“ заканчивался голом»

02 октября 2019, 03:46
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 7Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд прокомментировал разгромное поражение от «Баварии» (2:7) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Все очень расстроены. Нам нужно время, чтобы всё это обдумать. Конечно, мы испытываем стыд. В первом тайме мы играли не так плохо, однако каждый удар соперника оборачивался голом. Но мы должны держаться вместе и попытаться подготовиться к следующей игре.

Каждый удар «Баварии» приходился в створ или влетал в ворота от штанги. Нам нужно стараться лучше, хоть нам немного и не везло в завершении. Это тяжёлый результат, но нам надо оправиться от этого как можно быстрее. Это часть футбола и жестокого спорта, в котором мы принимаем участие. Иногда всё складывается в твою пользу, а иногда – наоборот. Мы должны нести ответственность за этот результат.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответил Али Самаркандский
   66 / 797
02 октября в 10:12
Бавария порадовала.
Скорее ленивый и не мотивированный Птичник разочаровал.
ДСА
ДСА
   180 / 797
02 октября в 06:21
Бывают в жизни черные моменты....
mihaluch
mihaluch
   103 / 797
02 октября в 04:39
Тоттетхем проиграл чисто по спартаковски.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   249 / 797
02 октября в 04:10
Бавария порадовала.
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