Алдервейрелд: «Каждый удар „Баварии“ заканчивался голом»

Защитник «Тоттенхэма» прокомментировал разгромное поражение от «Баварии» (2:7) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Все очень расстроены. Нам нужно время, чтобы всё это обдумать. Конечно, мы испытываем стыд. В первом тайме мы играли не так плохо, однако каждый удар соперника оборачивался голом. Но мы должны держаться вместе и попытаться подготовиться к следующей игре.

Каждый удар «Баварии» приходился в створ или влетал в ворота от штанги. Нам нужно стараться лучше, хоть нам немного и не везло в завершении. Это тяжёлый результат, но нам надо оправиться от этого как можно быстрее. Это часть футбола и жестокого спорта, в котором мы принимаем участие. Иногда всё складывается в твою пользу, а иногда – наоборот. Мы должны нести ответственность за этот результат.