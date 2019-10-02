Гнабри о разгроме «Тоттенхэма»: «Думаю, болельщики „Арсенала“ довольны!»

Вингер «Баварии» прокомментировал выездную победу над «Тоттенхэмом» (7:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Бывший игрок «Арсенала» записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу.

Трудно подобрать слова после победы 7:2. Никто из нас не мог этого представить. Забить четыре гола – тоже потрясающее чувство. Думаю, что все болельщики «Арсенала» насладились этим моментом!

Мы показали выдающуюся игру, это было одно из лучших наших выступлений. Забить «Тоттенхэму» 7 мячей на выезде! Не думаю, что такое часто случается! Это был великолепный вечер, и у «Баварии» теперь хорошее положение в группе.

Думаю, другие команды знают, что мы не останавливаемся. Мы могли бы сделать это после счёта 3:1 или 4:2, но хотели большего. Думаю, это серьёзный месседж для всех остальных.

Боюсь, последний раз я забивал 4 гола, когда был ещё ребёнком. Я очень рад своему выступлению и доволен тем, что помог команде добиться такой большой победы.