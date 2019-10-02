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Гнабри о разгроме «Тоттенхэма»: «Думаю, болельщики „Арсенала“ довольны!»

02 октября 2019, 03:32
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 7Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Вингер «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал выездную победу над «Тоттенхэмом» (7:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Бывший игрок «Арсенала» записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу.

Трудно подобрать слова после победы 7:2. Никто из нас не мог этого представить. Забить четыре гола – тоже потрясающее чувство. Думаю, что все болельщики «Арсенала» насладились этим моментом! 

Мы показали выдающуюся игру, это было одно из лучших наших выступлений. Забить «Тоттенхэму» 7 мячей на выезде! Не думаю, что такое часто случается! Это был великолепный вечер, и у «Баварии» теперь хорошее положение в группе.

Думаю, другие команды знают, что мы не останавливаемся. Мы могли бы сделать это после счёта 3:1 или 4:2, но хотели большего. Думаю, это серьёзный месседж для всех остальных.

Боюсь, последний раз я забивал 4 гола, когда был ещё ребёнком. Я очень рад своему выступлению и доволен тем, что помог команде добиться такой большой победы.

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Все комментарии
bsww
bsww ответил Илья Кузнецов
   226 / 797
02 октября в 12:07
Если честно - паралелльно, если бы он в Апл,за Арсенал покер сделал, тогда другое дело... а так это Арсеналу ничем не поможет.
Да, от этого не/ни горячо, ни холодно. НО Арсенал проигрывал в ЛЧ с разницей +5?
Betman
Betman
02 октября в 11:13
А то! Всегда приятно, когда курятник получает люлей, особенно такиx, лол.
Ну и сам Серёжка, просто неудержим в последнее время. В Баварии уже, наверное, никто и не вспоминает про Роббена и Рибери.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   259 / 797
02 октября в 10:52
Если честно - паралелльно, если бы он в Апл,за Арсенал покер сделал, тогда другое дело... а так это Арсеналу ничем не поможет.
ArgonS
ArgonS
02 октября в 10:08
И не только болельщики Арсенал, Тоттенхэм днище еще то.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
02 октября в 07:16
Баварию за это всегда любили
Шуnя771
Шуnя771
   38 / 797
02 октября в 06:23
Пощипали пернатых...))
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
02 октября в 06:22
Тоттенхэм не так плох.
NbKA555
NbKA555
02 октября в 03:49
Красава！
serset
serset
   586 / 797
02 октября в 03:43
И настроение мое - улучшилось!
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