Смолов поедет в сборную, несмотря на повреждение

Форвард «Локомотива» сможет поехать в расположение сборной России. Напомним, нападающий повредил голеностопный сустав. Об этом стало известно из слов директора «железнодорожников» по связям с общественностью Кирилла Брейдо:

У Смолова небольшое растяжение.

По матчу с «Арсеналом» нельзя однозначно говорить, потому что матч уже через несколько дней. В случаях небольших повреждений, болевых ощущений или еще чего-то несерьезного все равно могут перестраховаться, дать отдохнуть, не форсировать. Вполне возможно, это коснется матча с «Арсеналом», это будет на усмотрение тренерского и медицинского штаба непосредственно перед игрой.

На сборную это точно не должно повлиять, он должен туда ехать. К сожалению, в отличие от Рифата Жемалетдинова.