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Смолов поедет в сборную, несмотря на повреждение

02 октября 2019, 17:21

Форвард «Локомотива» Федор Смолов сможет поехать в расположение сборной России. Напомним, нападающий повредил голеностопный сустав. Об этом стало известно из слов директора «железнодорожников» по связям с общественностью Кирилла Брейдо:

У Смолова небольшое растяжение. 

По матчу с «Арсеналом» нельзя однозначно говорить, потому что матч уже через несколько дней. В случаях небольших повреждений, болевых ощущений или еще чего-то несерьезного все равно могут перестраховаться, дать отдохнуть, не форсировать. Вполне возможно, это коснется матча с «Арсеналом», это будет на усмотрение тренерского и медицинского штаба непосредственно перед игрой.

На сборную это точно не должно повлиять, он должен туда ехать. К сожалению, в отличие от Рифата Жемалетдинова.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии травмированных игроков.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
   694 / 797
03 октября в 19:45
Конечно, больше брать-то некого.
kastites
kastites
   193 / 797
02 октября в 21:39
Зачем сборной этот якорь
Сaн Сaныч
Сaн Сaныч
   138 / 797
02 октября в 20:52
Толку от него, что с повреждением, что без повреждения.
alex074
alex074
   322 / 797
02 октября в 20:40
Бесполезный шлак...
tuman960
tuman960
   333 / 797
02 октября в 20:35
как же без Смолова-кто же будет пенальти забивать за сборную!!!!
leopit
leopit
02 октября в 19:49
Болтливый балласт.....
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   361 / 797
02 октября в 19:47
А какая разница - играть он там все равно не будет
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
02 октября в 19:04
Мы болельщики считаем что Смолову лучше бы подлечится
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 18:27
талисманом будет ?
Т34
Т34
   20 / 797
02 октября в 18:20
Федя зажигать будет. Фонарик смартфона со скамейки запасных.
Роман Романов
Роман Романов
02 октября в 18:19
Лучше наоборот: Смолов не едет в сборную, несмотря на отменное здоровье.
pam06
pam06
   37 / 797
02 октября в 17:55
Какая разница с повреждением или нет - итог один скамейка, в поле все равно бесполезен. Так только для заполнения заявки в качестве мебели.
ДСА
ДСА
   180 / 797
02 октября в 17:53
Решил с лавки бесплатно футбол посмотреть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
02 октября в 17:48
Правильно, что взяли, должен же быть в сборной хоть один клоун. Хотя там их полно, в общем, но таких стабильных мало))
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 17:45
Фёдор раздухарился в последнее время даже с пенальти забил.
Gunslinger
Gunslinger
   503 / 797
02 октября в 17:45
А почему бы и не поехать: им ведь "подорожник" на электрички в клубе выдают! :)
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
02 октября в 17:44
Похоже Гжегож попросилСтаса, добить баласт
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
02 октября в 17:40
И зачем он нужен
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
02 октября в 17:34
Любит бармалей подранков приглашать, а потом добивать! Дал бы парню в клубе нормально подлечится и восстановиться.
Порочная практика - определенно!!!
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