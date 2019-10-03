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Мата: «Я думаю, что возможно выиграть большой трофей с МЮ»

03 октября 2019, 11:04

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал о главных целях английского клуба. 

Я думаю, что этот клуб, с тех пор как я родился, всегда побеждал. Сульшер побеждал здесь как футболист, я за пару лет выиграл несколько трофеев. Очевидно, что моя главная цель - выиграть какой-нибудь большой трофей с «Юнайтед». Я думаю, что за время моего пребывания здесь мы сможем это сделать. 

Мы знаем, что другие команды тоже выступают очень хорошо, но я думаю, что выиграть большой трофей с МЮ возможно.

Ранее Хуан Мата заявлял, что клуб ждет новая эра с приходом Оле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
03 октября в 14:16
На сегодняшний день, самый легкий трофей для них - ЛЕ, но и здесь, с такой игрой, не верится что выйдут из группы.
Василий 50
Василий 50
   504 / 797
03 октября в 12:06
Сказал и забыл.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил sihafazatron
   30 / 797
03 октября в 11:51
Еще есть кубок ауди. Великий 7оттенхэм на классе выиграл его сосвсем недавно)
sihafazatron
sihafazatron
   24 / 797
03 октября в 11:44
Можно попробовать выиграть награду за фэйрплэй)
cska plus
cska plus
   2 / 797
03 октября в 11:17
Как же Мата хочет выиграть большой трофей с мёртвым МЮ.
marvel777
marvel777
03 октября в 11:11
ну вряд-ли Хуан ты не Роналду и не Златан а форму даже сейчас набрать не можешь и большой трофей еще несколько лет точно не светит
DDT
DDT
03 октября в 11:10
Думать не вредно
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