Мата: «Я думаю, что возможно выиграть большой трофей с МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал о главных целях английского клуба.
Я думаю, что этот клуб, с тех пор как я родился, всегда побеждал. Сульшер побеждал здесь как футболист, я за пару лет выиграл несколько трофеев. Очевидно, что моя главная цель - выиграть какой-нибудь большой трофей с «Юнайтед». Я думаю, что за время моего пребывания здесь мы сможем это сделать.
Мы знаем, что другие команды тоже выступают очень хорошо, но я думаю, что выиграть большой трофей с МЮ возможно.
Ранее Хуан Мата заявлял, что клуб ждет новая эра с приходом Оле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды.