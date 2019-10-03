Нагельсманн: «„Лейпциг“ сыграл лучше, чем говорит счёт на табло»

Наставник «Лейпцига» прокомментировал домашнее поражение от «Лиона» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это была очень хорошая игра. Мы допустили две ошибки и были наказаны командой, которая создала всего один реальный момент с игры на 91-й, кажется, минуте.

Они забили дважды, потому что мы совершили две серьёзные ошибки. Однако мы создали по меньшей мере четыре стопроцентных момента, но не смогли использовать ни один из них, что, на мой взгляд, делает итоговый результат незаслуженным. Мы играли лучше, чем показывает счёт на табло.