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Нагельсманн: «„Лейпциг“ сыграл лучше, чем говорит счёт на табло»

03 октября 2019, 06:44
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг0 : 2Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Наставник «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал домашнее поражение от «Лиона» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это была очень хорошая игра. Мы допустили две ошибки и были наказаны командой, которая создала всего один реальный момент с игры на 91-й, кажется, минуте.

Они забили дважды, потому что мы совершили две серьёзные ошибки. Однако мы создали по меньшей мере четыре стопроцентных момента, но не смогли использовать ни один из них, что, на мой взгляд, делает итоговый результат незаслуженным. Мы играли лучше, чем показывает счёт на табло.

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galem72
galem72
   66 / 797
03 октября в 11:51
"...на мой взгляд, делает итоговый результат незаслуженным..."

невское — отличный шанс проявить себя и сделать результат заслуженным. ))
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил сулейман шлагбаум 1
   415 / 797
03 октября в 09:28
На немытых оторветесь. Подождите малость.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       44 / 797
    03 октября в 08:27
      Gourcuff Yohanne
      Gourcuff Yohanne
         585 / 797
      03 октября в 08:05
      Короче чемпион среди клоунов
      Знатог
      Знатог
         144 / 797
      03 октября в 07:42
      Выигрывает тот кто больше забивает.
      FESCO
      FESCO
         633 / 797
      03 октября в 06:58
      Когда играют лучше, то 2-0 не проигрывают.
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