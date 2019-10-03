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Тренер «Валенсии»: «Тяжёлое поражение, возможно, незаслуженное»

03 октября 2019, 06:25
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия0 : 3Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес прокомментировал разгромное поражение от «Аякса» (0:3) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это тяжёлое поражение, возможно, незаслуженное, но оно случилось. У нас были моменты в первом тайме, но мы их не использовали, хотя играли хорошо. «Аякс» был более эффективен в завершении атак. Мы хорошо начали второй тайм, но их голкипер несколько раз спас ворота, и третий гол нанёс нам решающий удар.

Это тяжёлый результат для всех нас, но если смотреть глубже, мы хорошо сделали свою работу. Первый тайм был очень, очень хорош, но соперник наказал нас за расточительство голевых моментов.

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Все комментарии
azkan
azkan
   591 / 797
04 октября в 18:43
В Лондоне были намного хуже Челси, но победили.
Это футбол Альберто!
galem72
galem72
   66 / 797
03 октября в 11:47
Аякс так не считает. ))
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
03 октября в 08:51
Полнейший разгром.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
03 октября в 07:55
Теперь только и остаётся Челси выбивать.
cadmiy
cadmiy
03 октября в 07:01
Запел свиную песню, мы играли лучше, но проиграли.
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