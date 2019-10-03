Тренер «Валенсии»: «Тяжёлое поражение, возможно, незаслуженное»

Главный тренер «Валенсии» прокомментировал разгромное поражение от «Аякса» (0:3) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это тяжёлое поражение, возможно, незаслуженное, но оно случилось. У нас были моменты в первом тайме, но мы их не использовали, хотя играли хорошо. «Аякс» был более эффективен в завершении атак. Мы хорошо начали второй тайм, но их голкипер несколько раз спас ворота, и третий гол нанёс нам решающий удар.

Это тяжёлый результат для всех нас, но если смотреть глубже, мы хорошо сделали свою работу. Первый тайм был очень, очень хорош, но соперник наказал нас за расточительство голевых моментов.