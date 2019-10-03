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Гвардиола постоянно извиняется перед Фоденом

03 октября 2019, 10:03

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что постоянно извиняется перед полузащитником Филом Фоденом за то, что дает ему мало игровой практики. 

Он заслуживает больше игрового времени, я хочу давать ему время на поле. Каждый раз, когда я не выпускаю его, я подхожу к нему и извиняюсь. 

Но у нас столько игроков на эту позицию, мне очень жаль. Лучший способ расти футболисту - это игровое время на поле, но он еще такой молодой. В будущем он станет невероятным игроком, мы очень верим в него.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   111 / 797
04 октября в 02:32
Ну если Пеп постоянно извиняется, то Фоден должен все время благодарить. Например за целую минуту игрового времени с Загребом.
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
03 октября в 11:52
Может стоит в аренду отдать?
Олег Георгиевич Кононов.
Олег Георгиевич Кононов.
   234 / 797
03 октября в 10:49
Хорошая привычка, я тоже извинялся перед болельщиками Спартака после поражений, но поражений стало так много что я просто устал, и ушёл.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
03 октября в 10:30
Настоящий босс, если дела идут нормально и он знает что делает, не обязан извиняться, тем более каждый раз.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   449 / 797
03 октября в 10:10
Ну и дурак.
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