Гвардиола постоянно извиняется перед Фоденом

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что постоянно извиняется перед полузащитником Филом Фоденом за то, что дает ему мало игровой практики.

Он заслуживает больше игрового времени, я хочу давать ему время на поле. Каждый раз, когда я не выпускаю его, я подхожу к нему и извиняюсь.

Но у нас столько игроков на эту позицию, мне очень жаль. Лучший способ расти футболисту - это игровое время на поле, но он еще такой молодой. В будущем он станет невероятным игроком, мы очень верим в него.