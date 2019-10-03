Дубравка обратился к фанатам «Ньюкасла»

Голкипер «Ньюкасла» обратился к фанатам клуба после разгромного поражения от «Лестера» в 7-м туре АПЛ .

Мы должны держаться вместе. Мы находимся в сложной ситуации, в прошлом сезоне было тоже непросто.

Очевидно, что мы рассчитывали на другой результат. В последние пару раз у нас здесь на выезде все получалось. Но, к сожалению, вышел такой результат.

Мне жаль фанатов, которые приехали поддержать нас. После игры они аплодировали нам. Удивительно, ведь мы проиграли. Мы чувствовали неловкость из-за этого.