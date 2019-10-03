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Дубравка обратился к фанатам «Ньюкасла»

03 октября 2019, 09:55
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити5 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка обратился к фанатам клуба после разгромного поражения от «Лестера» в 7-м туре АПЛ

Мы должны держаться вместе. Мы находимся в сложной ситуации, в прошлом сезоне было тоже непросто. 

Очевидно, что мы рассчитывали на другой результат. В последние пару раз у нас здесь на выезде все получалось. Но, к сожалению, вышел такой результат. 

Мне жаль фанатов, которые приехали поддержать нас. После игры они аплодировали нам. Удивительно, ведь мы проиграли. Мы чувствовали неловкость из-за этого. 

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cska plus
cska plus
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03 октября в 11:21
Пытается утешить.
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