Игбун - лучший игрок «Динамо» в сентябре

сегодня, 14:15

Болельщики московского «Динамо» выбрали лучшего футболиста команды в сентябре.

Наибольшее количество голосов (34%) набрал нигерийский новичок бело-голубых , в матче с «Сочи» оформивший первый дубль в составе «Динамо». На втором месте с небольшим отставанием расположился ещё один новобранец команды Игорь Калинин (31%). Третья строчка осталась за Кириллом Панченко (8%).



Также недавно стало известно, что вратарь команды Антон Соснин вернулся к тренировкам после травмы.