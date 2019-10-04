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Игбун - лучший игрок «Динамо» в сентябре

сегодня, 14:15

Болельщики московского «Динамо» выбрали лучшего футболиста команды в сентябре.

Наибольшее количество голосов (34%) набрал нигерийский новичок бело-голубых Сильвестр Игбун, в матче с «Сочи» оформивший первый дубль в составе «Динамо». На втором месте с небольшим отставанием расположился ещё один новобранец команды Игорь Калинин (31%). Третья строчка осталась за Кириллом Панченко (8%).

Также недавно стало известно, что вратарь команды Антон Соснин вернулся к тренировкам после травмы.

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   114 / 1027
сегодня в 16:35
ВРАТАРЬ КОМАНДЫ - АНТОН СОСНИН
О Господи. Этот то на любой позиции мяч теряет. Дико представить что будет, если в воротах играть поставят такого "вратаря"
ДАША Д
ДАША Д
   148 / 1027
сегодня в 16:16
Лучший из худших.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   275 / 1027
сегодня в 16:13
Из лучшего игрока года в Уфе в лучшего игрока месяца в Динамо. Приятно, но по сути пока топтание на месте.
FESCO
FESCO
   206 / 1027
сегодня в 15:36
Выбрать некого.
mihaluch
mihaluch
   128 / 1027
сегодня в 14:41
Лучший среди худших.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   606 / 1027
сегодня в 14:37
Поздравляю Игбуна
BenderBender
BenderBender
   135 / 1027
сегодня в 14:34
А что, лучшие есть на этом дне?
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