Игбун - лучший игрок «Динамо» в сентябре

Болельщики московского «Динамо» выбрали лучшего футболиста команды в сентябре.
Наибольшее количество голосов (34%) набрал нигерийский новичок бело-голубых Сильвестр Игбун, в матче с «Сочи» оформивший первый дубль в составе «Динамо». На втором месте с небольшим отставанием расположился ещё один новобранец команды Игорь Калинин (31%). Третья строчка осталась за Кириллом Панченко (8%).
Также недавно стало известно, что вратарь команды Антон Соснин вернулся к тренировкам после травмы.
О Господи. Этот то на любой позиции мяч теряет. Дико представить что будет, если в воротах играть поставят такого "вратаря"
О Господи. Этот то на любой позиции мяч теряет. Дико представить что будет, если в воротах играть поставят такого "вратаря"