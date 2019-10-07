«Милан» хочет пригласить Спаллетти

«Милан» рассчитывает назначить на пост главного тренера команды Лучано Спаллетти, сообщает Corriere Dello Sport. Руководство «россонери» недовольно нынешним рулевым Марко Джампаоло.
Ранее сообщалось, что в «Милан» может вернуться Дженнаро Гаттузо.
«Милан» рассчитывает назначить на пост главного тренера команды Лучано Спаллетти, сообщает Corriere Dello Sport. Руководство «россонери» недовольно нынешним рулевым Марко Джампаоло.
Ранее сообщалось, что в «Милан» может вернуться Дженнаро Гаттузо.
он остается всего лишь крепким профессионалом.
он остается всего лишь крепким профессионалом.
Не хватающий звезд с неба,но крепкий профессионал -
это то,что нужно Милану для выхода из пике.
Удачи Милану,но не в Турине)))
Не хватающий звезд с неба,но крепкий профессионал -
это то,что нужно Милану для выхода из пике.
Удачи Милану,но не в Турине)))