ГлавнаяНовости

«Милан» хочет пригласить Спаллетти

сегодня, 17:44

«Милан» рассчитывает назначить на пост главного тренера команды Лучано Спаллетти, сообщает Corriere Dello Sport. Руководство «россонери» недовольно нынешним рулевым Марко Джампаоло.

Ранее сообщалось, что в «Милан» может вернуться Дженнаро Гаттузо.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Эспаньол» уволит Гальего
Сегодня, 17:12 Комментарии6
Хохлов покинул пост главного тренера «Динамо»
05 октября Комментарии38
Источник: Хохлов подал в отставку. Клуб принял решение тренера
05 октября Комментарии54
Увольнение Аллегри «Ювентусу» обошлось в 16 млн евро
05 октября Комментарии12
Вальдес покинет юниорскую команду «Барселоны»
04 октября Комментарии4
ОфициальноПюэль - новый главный тренер «Сент-Этьена»
04 октября Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
juvenale
juvenale
   21 / 1018
сегодня в 18:06
Ну для них это хороший вариант,лысый хотя бы тренер...Но с ним выше четвертого места они не прыгнут
ДАША Д
ДАША Д
   138 / 1018
сегодня в 18:05
Правда денег нет, а желание хорошее.
УрсХох
УрсХох ответил Так Себе Аналитик
   162 / 1018
сегодня в 17:59
Середняк, переоцененный в разы.
И вообще,какой факт его биографии дает основания его переоценить?
УрсХох
УрсХох ответил Так Себе Аналитик
   162 / 1018
сегодня в 17:58
Середняк, переоцененный в разы.
Переоценить Спала - значит,признать его топ-тренером,а это не так,
он остается всего лишь крепким профессионалом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил УрсХох
   7 / 1018
сегодня в 17:55
Нормальный выбор. Не хватающий звезд с неба,но крепкий профессионал - это то,что нужно Милану для выхода из пике. Удачи Милану,но не в Турине)))
Середняк, переоцененный в разы.
УрсХох
УрсХох
   162 / 1018
сегодня в 17:52
Нормальный выбор.
Не хватающий звезд с неба,но крепкий профессионал -
это то,что нужно Милану для выхода из пике.
Удачи Милану,но не в Турине)))
Байкал-38.
Байкал-38.
   577 / 1018
сегодня в 17:51
А как же Каррера и Кононов?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 1018
сегодня в 17:50
Лол что? Им понравилось, как он "Интер" ушатал и поссорился во всеми лидерами там?
Свиносеанс
Свиносеанс
   490 / 1018
сегодня в 17:47
Удачи Спалетти!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100