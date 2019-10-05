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Источник: Хохлов подал в отставку. Клуб принял решение тренера

сегодня, 16:33

Источник сообщает, что главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку. Руководство клуба удовлетворило просьбу специалиста.

Московский клуб после поражения в матче 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2) опустился в зону вылета.

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Все комментарии
dok66
dok66
   440 / 1032
сегодня в 20:41
Хохов - нормальный тренер . Видимо Динамо - не его команда
RIR68
RIR68
   122 / 1032
сегодня в 20:10
Давно пора. УДачи Динамо!
Сп62
Сп62
   89 / 1032
сегодня в 18:51
Я болельщик не Динамо, но в Хохлова почему-то верил. Удачи ему.
Храневец
Храневец
   266 / 1032
сегодня в 18:30
а что только дима виноват , а орещук и к остается как ни в чем не виноваты ????
trimetil
trimetil ответил RED_BLOOD
   394 / 1032
сегодня в 18:21
Кто следующий в списке? Гончаренко, Муссаев, Григорян или.........
Тедеско?
RussianMango
RussianMango ответил RED_BLOOD
   71 / 1032
сегодня в 17:54
Полностью согласен......или.......)
Санчо Панса
Санчо Панса
   95 / 1032
сегодня в 17:51
Да, к этому все и шло! С таким то составом и быть в зоне вылета. Трансферная компания была проделана солидная, да толку то?
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил nikoladolgov
   40 / 1032
сегодня в 17:50
Осталось уволить Шалимова, Парфенова, Евсеева, Черевченко, Карпина, Гончаренко , Хохлова и тогда Российский футбол очиститься!
Семака забыл в первых рядах.
У него тоже диагноз Уфы!
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   40 / 1032
сегодня в 17:48
Кто следующий в списке?
Гончаренко, Муссаев, Григорян или.........
mihaluch
mihaluch
   138 / 1032
сегодня в 17:32
Интересная тенденция, чем больше денег на трансферы вбухано, тем ниже место.
RussianMango
RussianMango
   71 / 1032
сегодня в 17:29
Третий пошел....кто следующий, делаем ставочки.
Shpundya .
Shpundya .
   486 / 1032
сегодня в 17:28
Бердыева бы позвали, будет очень любопытно понаблюдать за клубом.
post-navigator
post-navigator ответил nikoladolgov
   54 / 1032
сегодня в 17:26
Осталось уволить Шалимова, Парфенова, Евсеева, Черевченко, Карпина, Гончаренко , Хохлова и тогда Российский футбол очиститься!
То есть Матвеева, Точилина и Григоряна и Докампо (или кто там - Шаронов?) - этих оставить? Ты вообще по какому принципу подбирал отставников? Или в тебя вселился рандом?
Е Т
Е Т
сегодня в 17:25
туров эдак 15 назад надо было,ну не твоё это- уйди, нет же, доверие руководства ...
За адекватность
За адекватность ответил Риелтор с берегов Невы
   35 / 1032
сегодня в 17:25
Под тренером Крыльев стул шатается. Да после еврокубков у Мусаева в Краснодаре одна ножка от любимой табуретки отломилась. Остальные сидят ровно, на доверии у руководства.
Приветствую. Да у Мусаева ничего не шатается, он не главный тренер.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Питер Ман
   191 / 1032
сегодня в 17:23
А потом физрука Семака уволят
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   106 / 1032
сегодня в 17:16
УШЕЕЕЛ?
Фууух...пусть Плиев, Шейдаев и Юсупов точно так же поступят
Я, что, много прошу?!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   125 / 1032
сегодня в 17:13
Пора, Дима, давно пора! Найди себе работу в ПФЛ , или в ФНЛ и набивай шишки, много-много шишек. А потом возвращайся и работай так, чтобы не было стыдно. Если кто возьмет....
nikoladolgov
nikoladolgov
   201 / 1032
сегодня в 17:13
Осталось уволить Шалимова, Парфенова, Евсеева, Черевченко, Карпина, Гончаренко , Хохлова и тогда Российский футбол очиститься!
post-navigator
post-navigator ответил шацк
   54 / 1032
сегодня в 17:12
Надо Бердыева, очень надо...
Хитрый туркмэн первым делом подломит банкомат ВТБ.
Будьте морально готовы :)
Соккерру
Соккерру
   685 / 1032
сегодня в 17:10
Чтобы тренера хорошего динамовцы приглашали, я что-то не припомню такого случая, а разве только дорогих футболистов подписывали.
ermak6848
ermak6848
   198 / 1032
сегодня в 17:09
Сам не уйдёшь помогут
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   160 / 1032
сегодня в 17:04
Может Динамо имеет смысл пригласить Бердыева?)
cska plus
cska plus ответил Так Себе Аналитик
   22 / 1032
сегодня в 17:02
И куда он теперь пойдет, вслед за Коконовым присоединился к лиге сбитых летчиков.
Хохлов найдёт работу а вот Кононов после спартака скорее закончил карьеру.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   339 / 1032
сегодня в 17:02
Ожидаемо.
cska plus
cska plus
   22 / 1032
сегодня в 17:01
Мужской поступок Димона, респект!
шацк
шацк
   270 / 1032
сегодня в 17:00
Надо Бердыева, очень надо...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   57 / 1032
сегодня в 17:00
Не по Сеньке шапка видимо.... 😢
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев ответил Absinthe
   167 / 1032
сегодня в 17:00
Поздравляю динамиков, дождались)
Источник надёжный?))
Питер Ман
Питер Ман
   129 / 1032
сегодня в 16:59
Вот и полетели физруки, следующий Шаронов
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