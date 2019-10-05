Источник: Хохлов подал в отставку. Клуб принял решение тренера

Источник сообщает, что главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку. Руководство клуба удовлетворило просьбу специалиста.
Московский клуб после поражения в матче 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2) опустился в зону вылета.
Источник сообщает, что главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку. Руководство клуба удовлетворило просьбу специалиста.
Московский клуб после поражения в матче 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2) опустился в зону вылета.
У него тоже диагноз Уфы!
У него тоже диагноз Уфы!
Гончаренко, Муссаев, Григорян или.........
Гончаренко, Муссаев, Григорян или.........
Фууух...пусть Плиев, Шейдаев и Юсупов точно так же поступят
Я, что, много прошу?!
Фууух...пусть Плиев, Шейдаев и Юсупов точно так же поступят
Я, что, много прошу?!
Будьте морально готовы :)
Будьте морально готовы :)