Хохлов покинул пост главного тренера «Динамо»

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Московское «Динамо» сообщило об уходе с поста главного тренера команды.

Сегодня, после матча 12 тура # РПЛ #ОренбургДинамо главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера. pic.twitter.com/diDvBjoqbA — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) October 5, 2019