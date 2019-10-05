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Хохлов покинул пост главного тренера «Динамо»

сегодня, 17:27
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Московское «Динамо» сообщило об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.

Отметим, что Хохлов покинул «Динамо» после поражения столичного клуба от «Оренбурга» со счетом 0:2. Сейчас москвичи находятся в зоне вылета, на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. В их активе 10 очков.

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Источник: Хохлов подал в отставку. Клуб принял решение тренера
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Все комментарии
Vadik
Vadik
   983 / 1032
сегодня в 20:32
Динамикам Божовича возвращать надо. Он сейчас в Сочи со своими Крыльями филиал ракатывает.
Kolymchanin
Kolymchanin ответил fczp14
сегодня в 20:17
Желаю вам вылететь за былые заслуги недофанов. Это ваше проклятие за покалеченные судьбы
О каких "покалеченных судьбах" ты говоришь? Ты "сиделец", по какой статье чалился, когда откинулся?
gentlewolf
gentlewolf
   474 / 1032
сегодня в 20:08
Аллилуйя!
fczp14
fczp14
   446 / 1032
сегодня в 19:42
Надо рокировочку сделать. Пиджак с пуховиком поменять
fczp14
fczp14
   446 / 1032
сегодня в 19:40
Желаю вам вылететь за былые заслуги недофанов. Это ваше проклятие за покалеченные судьбы
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   351 / 1032
сегодня в 19:09
Может Литовченко вернуть?...
Сп62
Сп62
   89 / 1032
сегодня в 18:56
Товарищ без пиджака, а тоже уволили.
Eddja
Eddja
   480 / 1032
сегодня в 18:54
Отмучился.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   65 / 1032
сегодня в 18:48
Динамо - добро пожаловать в лучшую лигу мира! В ФНЛ
andrefino13
andrefino13
   208 / 1032
сегодня в 18:44
Странные дела в Динамо, денег надо? НА, результата нет? Ну и ладно...
Храневец
Храневец
   266 / 1032
сегодня в 18:34
кто теперь колхозом руководить будет? набрали игроков как на шопинге по скидке кто теперь будет разгребать авгиевы конюшни !!!!
Dominators
Dominators
   276 / 1032
сегодня в 18:33
Поздравляю Витю Наполеона с этим событием .Наконец то ушел этот физрук .Динамовским болелам терпения . Берите Долматова .
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 1032
сегодня в 18:33
Мог бы и Юсупова с собой забрать - самый бесполезный игрок в команде!!!
Союзник противников
Союзник противников
   38 / 1032
сегодня в 18:18
Отмучился...Наконец понял,что тренер-это профессия,а не хобби! И Орещук ушёл наконец,намыв хорошо руки на трансферах.Агент,он и есть агент-что Цорн в "Спартаке",что Орещук в "Динамо".
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 1032
сегодня в 18:17
Пусть хохлов тренирует, а не МВД.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   258 / 1032
сегодня в 18:16
Хохлов отличный игрок и толковый тренер - удачи ему.
Авербуx
Авербуx
   797 / 1032
сегодня в 18:14
В спартак теперь
Питер Ман
Питер Ман
   129 / 1032
сегодня в 18:12
А вот и тренер для Федунятника освободился
andrefino13
andrefino13 ответил За адекватность
   208 / 1032
сегодня в 18:06
После матч тв, работая экспертами, сбитые лётчики возвращаются и дают результаты, видимо глядя на футбол со стороны, и не имея возможности навязать своё видение, многое получают грамотных идей и мыслей в замен, да и становятся адекватней. Григорян да и Карпин, хотя второй давал результат в Спартаке, после студии вышли на другой уровень, повыше.
Petergoff
Petergoff
   254 / 1032
сегодня в 18:05
Точно- Пиджака в динамо,а Хохлова в спартак))))
RussianMango
RussianMango ответил Siberian-fan
   71 / 1032
сегодня в 17:49
Кононов подошел бы...но ему надо нервишки для начала подлечить. Как плохо выглядел, перед увольнением.
steelhead
steelhead ответил 25процентный клоун
   182 / 1032
сегодня в 17:47
Слили
Да вряд ли сливали тренера. По трансляциям - нормальная ситуация в команде, особо никто на поле не выеживался и не психовал. Непрушный Дима, и без бубенчиков. Посмотрим, что банкиры придумают. Проблема не только в ДВХ, как мне кажется. Пока только польский тщедушный подросток - единственный реальный актив Динамо.
Siberian-fan
Siberian-fan ответил RussianMango
   280 / 1032
сегодня в 17:45
В данной ситуации, Динамиков может спасти только Бердыев.
Какой Бердыев) Кононов просчитал всё наперёд, поэтому добровольно ушёл в отставку, отказавшись от миллиона евро
RussianMango
RussianMango
   71 / 1032
сегодня в 17:38
В данной ситуации, Динамиков может спасти только Бердыев.
cska plus
cska plus
   22 / 1032
сегодня в 17:35
Удачи Хохлову, не унывать!
Polilux
Polilux
   950 / 1032
сегодня в 17:34
Судя по развитию ситуации - возьмут Кононова.
За адекватность
За адекватность
   35 / 1032
сегодня в 17:33
На Матч ТВ будет делится своим экспертным мнением. Там потенциальных тренеров среди экспертов на все клубы РФПЛ хватит и еще на ФНЛ останется наверное. Кузня тренерских кадров. А в "Динамо" не вывез, бывает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   34 / 1032
сегодня в 17:33
Вот и Кононову работа подоспела...
Объективное мнение
Объективное мнение
   380 / 1032
сегодня в 17:32
Давно пора. Кононова брать будут
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1032
сегодня в 17:30
Слили
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