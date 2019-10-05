Хохлов покинул пост главного тренера «Динамо»

Московское «Динамо» сообщило об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.
Сегодня, после матча 12 тура #РПЛ #ОренбургДинамо главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера. pic.twitter.com/diDvBjoqbA— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) October 5, 2019
Отметим, что Хохлов покинул «Динамо» после поражения столичного клуба от «Оренбурга» со счетом 0:2. Сейчас москвичи находятся в зоне вылета, на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. В их активе 10 очков.