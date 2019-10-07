Экс-владелец «Кристал Пэлас»: «У Клоппа что, синдром высокомерия?»

Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан прокомментировал заявление главного тренера «Ливерпуля» после матча с «Лестером».



Напомним, что Клопп на пресс-конференции высказал негодование тем, что судья матча не показал красную карточку полузащитнику «лис» Хамзе Чодури за грубый фол на форварде «красных» Мохамеде Салахе.

У Клоппа что, синдром высокомерия? Я заметил небольшое изменение в Юргене Клоппе, в его словах и уверенности в своей позиции. Его послематчевое интервью очень грубое и раздражительное, хотя знаю, что журналисты могут свести вас с ума нелепыми вопросами. Это о его объяснениях насчет произошедшего с Салахом.