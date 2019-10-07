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Экс-владелец «Кристал Пэлас»: «У Клоппа что, синдром высокомерия?»

сегодня, 20:24
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан прокомментировал заявление главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа после матча с «Лестером».

Напомним, что Клопп на пресс-конференции высказал негодование тем, что судья матча не показал красную карточку полузащитнику «лис» Хамзе Чодури за грубый фол на форварде «красных» Мохамеде Салахе

У Клоппа что, синдром высокомерия? Я заметил небольшое изменение в Юргене Клоппе, в его словах и уверенности в своей позиции. Его послематчевое интервью очень грубое и раздражительное, хотя знаю, что журналисты могут свести вас с ума нелепыми вопросами. Это о его объяснениях насчет произошедшего с Салахом.

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Все комментарии
Wolverine 8
Wolverine 8
   661 / 1019
сегодня в 21:13
Высокомерные это моуриньо с роналду
cska plus
cska plus
   14 / 1019
сегодня в 21:03
У фрицев высокомерие от рождения.
anyway
anyway
   412 / 1019
сегодня в 21:02
просто в судейской заработался...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Triem
   207 / 1019
сегодня в 20:44
А что не так? Там действительно на красную тянуло!
видать надо было Салаха удалять за симуляцию - так бы поддержали Саймона Ювелины.
7 из 9
7 из 9
   19 / 1019
сегодня в 20:36
- Да что этот Клопп себе позволяет, - добавил Саймон, - Кто он вообще такой, чтобы упоминать имя Хамзе Чодури?...И не перебивайте, когда я говорю! Этот Клопп ваш высокомерен, вот что я вам скажу!
Triem
Triem
   448 / 1019
сегодня в 20:32
А что не так? Там действительно на красную тянуло!
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