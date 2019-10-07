«Тоттенхэм» может заменить Почеттино на Моуриньо или Аллегри

сегодня, 15:01

«Тоттенхэм» определился с основными кандидатами на пост главного тренера команды. Нынешний наставник «шпор» может быть отправлен в отставку из-за плохих выступлений команды в текущем сезоне. Руководство лондонского клуба рассматривает и в качестве потенциальных сменщиков Почеттино.

Отметим, что ранее Почеттино рассказал о том, боится ли он увольнения из «Тоттенхэма».