«Тоттенхэм» может заменить Почеттино на Моуриньо или Аллегри

«Тоттенхэм» определился с основными кандидатами на пост главного тренера команды. Нынешний наставник «шпор» Маурисио Почеттино может быть отправлен в отставку из-за плохих выступлений команды в текущем сезоне. Руководство лондонского клуба рассматривает Жозе Моуриньо и Массимилиано Аллегри в качестве потенциальных сменщиков Почеттино.
Отметим, что ранее Почеттино рассказал о том, боится ли он увольнения из «Тоттенхэма».
На моём сайте её тролль средней руки затроллил бы в течении пяти минут :)
На моём сайте её тролль средней руки затроллил бы в течении пяти минут :)
дальше не читал, не вижу смысла. Ахаха)
дальше не читал, не вижу смысла. Ахаха)
Блин, я валяюсь. Человек своими делами занимается и не знает, что там кто-то по собственному мнению его троллит. Аха-ха :))))))))))
П.С. Аха-ха :)))))))))))
П.П.С. Кстати, ты себя считаешь соучастником, а на деле ты в качестве потерпевшего :)
Блин, я валяюсь. Человек своими делами занимается и не знает, что там кто-то по собственному мнению его троллит. Аха-ха :))))))))))
П.С. Аха-ха :)))))))))))
П.П.С. Кстати, ты себя считаешь соучастником, а на деле ты в качестве потерпевшего :)