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«Тоттенхэм» может заменить Почеттино на Моуриньо или Аллегри

сегодня, 15:01

«Тоттенхэм» определился с основными кандидатами на пост главного тренера команды. Нынешний наставник «шпор» Маурисио Почеттино может быть отправлен в отставку из-за плохих выступлений команды в текущем сезоне. Руководство лондонского клуба рассматривает Жозе Моуриньо и Массимилиано Аллегри в качестве потенциальных сменщиков Почеттино.

Отметим, что ранее Почеттино рассказал о том, боится ли он увольнения из «Тоттенхэма».

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Все комментарии
7 из 9
7 из 9 ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   24 / 1025
сегодня в 16:25
мне льстит, что ты всегда думаешь о нас. Аха-ха) дальше не читал, не вижу смысла. Ахаха)
Беда твоей подруги в том, что она себя считает самой умной. У неё ЧСВ раздуто сказочно.
На моём сайте её тролль средней руки затроллил бы в течении пяти минут :)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил 7 из 9
   4 / 1025
сегодня в 16:20
мне льстит, что ты всегда думаешь о нас. Аха-ха)
дальше не читал, не вижу смысла. Ахаха)
7 из 9
7 из 9 ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   24 / 1025
сегодня в 16:08
вот тут тогда и придет конец скоминовской ВАРеной колбасе)
Знаешь, о чём я сегодня подумал? Вот у твоей подруги бомбануло от Валерона. Да так, что она ему года посвятила, пытаясь как-то задеть. Это ржачно само по себе, но тут есть ещё нюанс - Валерону было пофиг, насколько я видел. Представь - человек зашёл сюда, написал ком-два и пошёл делами заниматься, а тут потом его некая особа часами пытается задеть, потому как горит сильно, аха-ха.
Блин, я валяюсь. Человек своими делами занимается и не знает, что там кто-то по собственному мнению его троллит. Аха-ха :))))))))))
П.С. Аха-ха :)))))))))))
П.П.С. Кстати, ты себя считаешь соучастником, а на деле ты в качестве потерпевшего :)
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   70 / 1025
сегодня в 16:01
Да Аллегри кроме кабинетного сериала ниче не выйграл и заглатывал от молодежки Аякса
Ptaha91
Ptaha91
   691 / 1025
сегодня в 15:58
думаю утка , Леви не заплатит неустойку Почу
drug01
drug01
   139 / 1025
сегодня в 15:51
Модно стало менять тренеров????
particular
particular
   2 / 1025
сегодня в 15:43
А ещё недавно, уверенно сидел на пьедестале успеха противостояния мешкам и олицетворял собой надежды на успех... Забуксовал, запал кончился, а вместе с ним и доверие боссов...
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   431 / 1025
сегодня в 15:36
Кононов и Хохлов еще освободились
Ozabot
Ozabot
   387 / 1025
сегодня в 15:31
Почеттино нужен в «Милане»
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   30 / 1025
сегодня в 15:30
Да не в тренере дело. В ттх уже играть не хотят. А Поччу пора в Реал на повышение.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   182 / 1025
сегодня в 15:29
Моуриньо здесь больше для создания видимости выбора.
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   4 / 1025
сегодня в 15:22
вот тут тогда и придет конец скоминовской ВАРеной колбасе)
311
311
   203 / 1025
сегодня в 15:20
Моуриньо не пойдет в Тоттенхем, там не любят тратить деньги!)
Заратустра
Заратустра ответил cska plus
   25 / 1025
сегодня в 15:15
Почеттино себя уважает, поэтому хочет содрать приличную неустоечку с жадных евреев. Всё правильно он делает.
DXTK
DXTK
   235 / 1025
сегодня в 15:15
Ага прямо Леви так и взял Моуриньо тренером......
Чингачгук
Чингачгук
   380 / 1025
сегодня в 15:05
Давно пора.
cska plus
cska plus
   15 / 1025
сегодня в 15:04
Почеттино самому надо уходить, пора себя уважать.
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