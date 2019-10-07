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Анчелотти: «Можно немного поплакать из-за места „Наполи“ в таблице»

сегодня, 18:55
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)0 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал итог матча с «Торино» в 7-м туре Серии А. На данный момент «партенопейцы» идут на 4-м месте.

Матч вышел сложным. Мы сделали многое, но не хватило эффективности перед чужими воротами. Скромно играли и в завершающей стадии. Можно немного поплакать из-за места «Наполи» в турнирной таблице. Нам не хватает трех очков, которые мы недополучили в матче против «Кальяри».

Если раньше мы хорошо атаковали, но плохо защищались, то сейчас все наоборот. Нужно улучшить реализацию.

Стоит отметить, что во время матча страшную травму получил защитник «Наполи». 

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   212 / 1018
сегодня в 19:22
Можно поиздеваться над Наполи.
mangoх12
mangoх12
   16 / 1018
сегодня в 19:13
что же тогда остается делать спартачам ?
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