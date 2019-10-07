Анчелотти: «Можно немного поплакать из-за места „Наполи“ в таблице»

Главный тренер «Наполи» прокомментировал итог матча с «Торино» в 7-м туре Серии А. На данный момент «партенопейцы» идут на 4-м месте.

Матч вышел сложным. Мы сделали многое, но не хватило эффективности перед чужими воротами. Скромно играли и в завершающей стадии. Можно немного поплакать из-за места «Наполи» в турнирной таблице. Нам не хватает трех очков, которые мы недополучили в матче против «Кальяри».

Если раньше мы хорошо атаковали, но плохо защищались, то сейчас все наоборот. Нужно улучшить реализацию.