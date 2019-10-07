Манчини: «Балотелли еще не готов к играм за сборную»

Главный тренер сборной Италии поделился мнением о вызванных в команду игроках на матчи отборочного этапа к Евро-2020. Итальянцы сыграют дома против Греции 12 октября, после чего отправятся на выездной матч против Лихтенштейна, который пройдет 15 октября.

Де Росси мы обязательно вызовем, дадим возможность легенде сборной еще раз поприветствовать наших болельщиков, также как мы поступили и с Буффоном в поединке против Нидерландов. Вопрос с Флоренци и Сенси решится в ближайшее время. Что касается Ди Лоренцо, то могу сказать, что своей игрой он заслужил вызов в сборную, точно так же, как и Инсинье с Бернардески, которые очень важны для нас. Также мы забрали из «молодежки» Тонали. Что касается Балотелли, то он еще не набрал нужную форму, но мы с ним поддерживаем контакт.