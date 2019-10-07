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Фонсека: «Мне не понравилось отношение судьи в матче с „Кальяри“»

сегодня, 19:28
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал работу судейской бригады в матче 7-го тура Серии А против «Кальяри».

Мне не понравилось отношение судьи во время матча. Я мог бы поговорить о вымышленном фоле против Диавара или об инциденте с пенальти для «Кальяри», а еще о голе Калинича. Но я принимаю его решение удалить меня, я это заслужил.

Момент с пенальти? Арбитр поговорил с игроками «Кальяри» и объяснил им, что там не было фола. Затем он изменил свое решение. Он консультировался с VAR или нет? Арбитр сигнализировал рукой, что не было фола.

Отмечу, что мои ребята хорошо сыграли, создали много моментов, и я думаю, мы заслужили большего, чем ничью.

 Также недавно стало известно, что нападающий «волков» Эдин Джеко перенес операцию.

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