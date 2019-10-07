Фонсека: «Мне не понравилось отношение судьи в матче с „Кальяри“»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал работу судейской бригады в матче 7-го тура Серии А против «Кальяри».

Мне не понравилось отношение судьи во время матча. Я мог бы поговорить о вымышленном фоле против Диавара или об инциденте с пенальти для «Кальяри», а еще о голе Калинича. Но я принимаю его решение удалить меня, я это заслужил.

Момент с пенальти? Арбитр поговорил с игроками «Кальяри» и объяснил им, что там не было фола. Затем он изменил свое решение. Он консультировался с VAR или нет? Арбитр сигнализировал рукой, что не было фола.

Отмечу, что мои ребята хорошо сыграли, создали много моментов, и я думаю, мы заслужили большего, чем ничью.