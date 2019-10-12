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Ларссон - о «Спартаке»: «Трудно переходить в большой клуб»

сегодня, 17:26

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон порассуждал о своей игре и адаптации в новой команде.

Трудно оказаться в новой среде и переходить в большой клуб. Но для меня много значит возможность проявить себя. На данный момент важна уверенность в себе. В «Спартаке» играю на позиции, к которой мне нужно привыкнуть. Выхожу на месте правого вингера при схеме 4-3-3. Я сыграл несколько матчей в Нидерландах на этой позиции. Это весь мой опыт. Однако я получаю много свободы на поле, поэтому мне следует почаще оказываться в штрафной площади — там я действительно опасен.

Ранее Джордан выразил надежду, что новый тренер красно-белых сможет привнести позитив. 

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   180 / 873
сегодня в 19:25
Да уж, Хенрик Ларссон, природа отдыхает на твоём отпрыске......
Зря ты его в футбол отдал, надо было в школу отдавать учиться или репетиторов нанять.
kts
kts
   173 / 873
сегодня в 18:48
Такой большой снизу не видно)))
cska plus
cska plus
   3 / 873
сегодня в 17:59
Ахахах! Даже "свои" подкалывают спартак.
ДСА
ДСА
   199 / 873
сегодня в 17:47
Зарплата точно из большого клуба
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 873
сегодня в 17:44
Не судите строго.....
Парень из Норчёппинга приехал.....
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   66 / 873
сегодня в 17:41
На данный момент( да и на будущее !) для тебя самое важное - выкачать как можно больше бабок из " большого клуба" ! Запомни эти мудрые слова, сынок ! Удачи !
Юрниекс
Юрниекс
   225 / 873
сегодня в 17:39
    dino-hsv
    dino-hsv
       63 / 873
    сегодня в 17:36
    повезло ему, что с этим не знаком :)
    vadexus
    vadexus
       232 / 873
    сегодня в 17:36
    Уже Ларссон понял как его накололи, обещая игру в великом клубе.
    Garrincha58
    Garrincha58
       203 / 873
    сегодня в 17:35
    сколько можно уже эту команду считать большим клубом хватит уже просто не смешно
    Армейская душа
    Армейская душа
       158 / 873
    сегодня в 17:32
    А Ларссон оказывается знатный троль! Спартачи - у вас большой клуб оказывается ))))
    Abris
    Abris
       110 / 873
    сегодня в 17:31
    Решил поёрничать?
    Принц тарасовский
    Принц тарасовский
       185 / 873
    сегодня в 17:27
    Большие клубы на 12-м месте не трутся.
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