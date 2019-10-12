Ларссон - о «Спартаке»: «Трудно переходить в большой клуб»

Нападающий «Спартака» порассуждал о своей игре и адаптации в новой команде.

Трудно оказаться в новой среде и переходить в большой клуб. Но для меня много значит возможность проявить себя. На данный момент важна уверенность в себе. В «Спартаке» играю на позиции, к которой мне нужно привыкнуть. Выхожу на месте правого вингера при схеме 4-3-3. Я сыграл несколько матчей в Нидерландах на этой позиции. Это весь мой опыт. Однако я получаю много свободы на поле, поэтому мне следует почаще оказываться в штрафной площади — там я действительно опасен.