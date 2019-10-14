«Монако»: «Головин и сборная России все еще могут мечтать о первом месте»

Пресс-служба «Монако» отметила игру своего полузащитника , который забил гол за сборную России в матче отбора к Евро-2020 с командой Кипра.

Победив 5:0 на Кипре, Россия оформила билет на Евро-2020. На 89-й минуте полузащитник «Монако», не колеблясь, снова забил.

Головин и его команда все еще могут мечтать о первом месте. Им придется победить Бельгию 16 ноября, а затем забить как можно больше голов Сан-Марино 19 ноября, чтобы надеяться на это.