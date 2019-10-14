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«Монако»: «Головин и сборная России все еще могут мечтать о первом месте»

сегодня, 00:34
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Пресс-служба «Монако» отметила игру своего полузащитника Александра Головина, который забил гол за сборную России в матче отбора к Евро-2020 с командой Кипра.

Победив 5:0 на Кипре, Россия оформила билет на Евро-2020. На 89-й минуте полузащитник «Монако», не колеблясь, снова забил.

Головин и его команда все еще могут мечтать о первом месте. Им придется победить Бельгию 16 ноября, а затем забить как можно больше голов Сан-Марино 19 ноября, чтобы надеяться на это.

 

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 801
сегодня в 00:49
Только дисква у Санька, а так норм пацан
Объективное мнение
Объективное мнение
   140 / 801
сегодня в 00:48
Монако когда вы начнете сами играть как сашка играет ?
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