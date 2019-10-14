«Монако»: «Головин и сборная России все еще могут мечтать о первом месте»

Пресс-служба «Монако» отметила игру своего полузащитника Александра Головина, который забил гол за сборную России в матче отбора к Евро-2020 с командой Кипра.
Победив 5:0 на Кипре, Россия оформила билет на Евро-2020. На 89-й минуте полузащитник «Монако», не колеблясь, снова забил.
Головин и его команда все еще могут мечтать о первом месте. Им придется победить Бельгию 16 ноября, а затем забить как можно больше голов Сан-Марино 19 ноября, чтобы надеяться на это.
En s'imposant 0-5 face à Chypre, la Russie 🇷🇺 a validé son ticket 🎟 pour l'Euro 2020. Golovin a marqué le quatrième but ⚽️ du match 👊— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 13 октября 2019 г.
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