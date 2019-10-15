УЕФА поздравил Филимонова с 46-летием, вспомнив его сэйв 21-летней давности

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Русскоязычный твиттер УЕФА поздравил с днем рождения экс-голкипера сборной России и «Спартака» , которому сегодня исполнилось 46 лет.

Пресс-служба УЕФА опубликовала видео сэйва вратаря, который он совершил в матче группового раунда Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:2) в октябре 1998 года.

🇷🇺 Сегодня 46 лет исполнилось бывшему вратарю московского «Спартака» и сборной России Александру Филимонову! 🎂🎈🎁@fcsm_official | @TeamRussia pic.twitter.com/8NXIjpnnmf — UEFA .com на русском (@UEFAcom_ru) 15 октября 2019 г.



Сам Александр не так давно оценил свою форму после финала Кубка Легенд.