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УЕФА поздравил Филимонова с 46-летием, вспомнив его сэйв 21-летней давности

сегодня, 12:52

Русскоязычный твиттер УЕФА поздравил с днем рождения экс-голкипера сборной России и «Спартака» Александра Филимонова, которому сегодня исполнилось 46 лет.

Пресс-служба УЕФА опубликовала видео сэйва вратаря, который он совершил в матче группового раунда Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:2) в октябре 1998 года.

Сам Александр не так давно оценил свою форму после финала Кубка Легенд.

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Все комментарии
GYTSYL
GYTSYL ответил ДСА
сегодня в 14:49
Сэйв не помнит никто, а гол от Украины - все.
Все фанаты КБ помнят этот сейв,только кони с проектом и ростовом не помнят,а главное все помнят про ИГООРЯ43 сейвы и ВЕЧНЫЙ РЕКОРД,вот это все помнят!!!
Project Pandora
Project Pandora
   260 / 815
сегодня в 14:39
Мне больше всех тогда как голкипер Нигматуллин нравился. Пластика и реакция были поразительные.
mihaluch
mihaluch
   114 / 815
сегодня в 14:38
Продажный вратарь как в играх за "Спартак" так и за сборную.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   240 / 815
сегодня в 14:23
Я тоже поздравляю Александра с Днем рождения
ДСА
ДСА
   161 / 815
сегодня в 14:01
Сэйв не помнит никто, а гол от Украины - все.
GYTSYL
GYTSYL
сегодня в 13:54
ЛЕГЕНДА((( Таких вратарей после него не было!
Не кони скажут что ДЫРОФЕЕВ43 лучше
Знатог
Знатог
   132 / 815
сегодня в 13:40
Хоть так прославился. Как говорил Мюллер (17 мгн.) человек умирает, память о нём остаётся, пусть даже такая память.
Знатог
Знатог
   132 / 815
сегодня в 13:33
А я думал речь идёт про сэйв с Украиной.
yuta_84
yuta_84
   380 / 815
сегодня в 13:22
Как всего один ляп испоганил человеку карьеру и в каком-то смысле судьбу.
LOpp
LOpp
   32 / 815
сегодня в 13:07
У Фили один ляп за сборную, который обсуждают до сих пор, у Акинфеева десяти ляпов и всем по фиг.
Вот что такое пропагандиское, продажное СМИ
Footbolista
Footbolista
   3 / 815
сегодня в 13:06
С Днем Рождения!...здоровья....
cska plus
cska plus
   2 / 815
сегодня в 13:04
Так и быть поздравлю тоже филимона.
Zeychba
Zeychba
   80 / 815
сегодня в 12:58
А почему бы и не поздравить, чемпион мира по футболу все-таки. Правда по пляжному.
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