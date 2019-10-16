Александер-Арнольд вошел в Книгу рекордов Гиннесса

В сезоне-2018/19 защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сделал 12 результативных передач в Премьер-лиге. Это достижение является рекордом среди защитников по количеству ассистов за один сезон АПЛ. Тем самым футболист попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Предыдущий рекорд делили между собой двое защитников «Эвертона», которые сделали по 11 ассистов за чемпионат. Энди Хинчклифф отметился таким достижением в сезоне-1994/95, а Лейтон Бейнс – 2010/11.
Ранее Александр-Арнольд заявлял, что не знает как сложилась бы его карьера без наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Ну да,серьезней не куда!ахха
Ну да,серьезней не куда!ахха
Так держать!
Так держать!
Этот РЕКОРД БУДЕТ ВЕЧЕН!
43 43 43 43
Этот РЕКОРД БУДЕТ ВЕЧЕН!
43 43 43 43