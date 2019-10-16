ГлавнаяНовости

Александер-Арнольд вошел в Книгу рекордов Гиннесса

сегодня, 08:36

В сезоне-2018/19 защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сделал 12 результативных передач в Премьер-лиге. Это достижение является рекордом среди защитников по количеству ассистов за один сезон АПЛ. Тем самым футболист попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Предыдущий рекорд делили между собой двое защитников «Эвертона», которые сделали по 11 ассистов за чемпионат. Энди Хинчклифф отметился таким достижением в сезоне-1994/95, а Лейтон Бейнс – 2010/11.

Trent
Ранее Александр-Арнольд заявлял, что не знает как сложилась бы его карьера без наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Лунин: «Если бы знал, что Навас уйдёт, остался бы в „Реале“»
Вчера, 15:49 Комментарии4
Двух игроков «Дерби» лишили прав и приговорили к общественным работам
Вчера, 15:20 ФотоКомментарии3
Агент Кальехона: «Ждём звонка от „Наполи“ по поводу контракта»
Вчера, 14:55 Комментарии0
Агент Джеко рассказал о несостоявшемся переходе нападающего в «Интер»
Вчера, 14:31 Комментарии0
Ван дер Сар в 2001 году мог перейти в «Ливерпуль» или «Боруссию»
Вчера, 14:28 Комментарии5
Девушка Роналду оригинально поздравила португальца с 700-м голом в карьере
Вчера, 13:30 ФотоКомментарии41
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
   134 / 841
сегодня в 09:16
Красавчик. Я его обожаю. А тот угловой можно пересматривать и пересматривать...
GYTSYL
GYTSYL ответил cska plus
   215 / 841
сегодня в 09:16
Серъёзный рекорд.
У Игооря?
Ну да,серьезней не куда!ахха
Colchoneros
Colchoneros
   90 / 841
сегодня в 09:14
Молодец парень!
Так держать!
Глор кабинета
Глор кабинета
   105 / 841
сегодня в 09:06
Его навсегда запомнят как подающего самый известный угловой в футболе)
cska plus
cska plus
   2 / 841
сегодня в 08:56
Серъёзный рекорд.
GYTSYL
GYTSYL
   215 / 841
сегодня в 08:45
Дырофеев43 интересно как туда ни попал?
Этот РЕКОРД БУДЕТ ВЕЧЕН!
43 43 43 43
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100