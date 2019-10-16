Александер-Арнольд вошел в Книгу рекордов Гиннесса

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В сезоне-2018/19 защитник «Ливерпуля» сделал 12 результативных передач в Премьер-лиге. Это достижение является рекордом среди защитников по количеству ассистов за один сезон АПЛ . Тем самым футболист попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Предыдущий рекорд делили между собой двое защитников «Эвертона», которые сделали по 11 ассистов за чемпионат. Энди Хинчклифф отметился таким достижением в сезоне-1994/95, а Лейтон Бейнс – 2010/11.



Ранее Александр-Арнольд заявлял, что не знает как сложилась бы его карьера без наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.