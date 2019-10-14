Роналду забил 700-й гол в карьере

вчера, 23:58

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии забил гол в ворота команды Украины в рамках отбора Евро-2020.

Этот гол стал для 34-летнего португальца 700-м в карьере. Он является единственным действующим футболистом, который смог это сделать.

На счету Роналду 450 голов за «Реал», 118 - за «Манчестер Юнайтед», 95 - за сборную Португалии, 32 - за «Ювентус» и 5 - за «Спортинг».