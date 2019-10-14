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Роналду забил 700-й гол в карьере

вчера, 23:58
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина2 : 1Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в ворота команды Украины в рамках отбора Евро-2020.

Этот гол стал для 34-летнего португальца 700-м в карьере. Он является единственным действующим футболистом, который смог это сделать.

На счету Роналду 450 голов за «Реал», 118 - за «Манчестер Юнайтед», 95 - за сборную Португалии, 32 - за «Ювентус» и 5 - за «Спортинг».

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ
   22 / 798
сегодня в 00:19
Величайший игрок!

Кстати, сегодня стал лучшим игроком матча Португалия-Украина по версии любимого сайта фанатами Барселоны WhoScored набрав 8,6 баллов!

Ждем 800!
Шишанутый
Шишанутый
   106 / 798
сегодня в 00:19
Лучший!!
mangoх12
mangoх12
   19 / 798
сегодня в 00:13
позорище!
drug01
drug01
   49 / 798
сегодня в 00:13
Отличный результат!!!
sihafazatron
sihafazatron
   27 / 798
сегодня в 00:12
Шишанутый в экстазе, такой шикарный гол забил, таких много у него)))
makerdream
makerdream ответил Сантус
   787 / 798
сегодня в 00:11
К нему можно по разному относиться(как ко всем великим),но результат впечатляющий.Ерунда что с пеналя,он реально был лучшим (хотя и самый старший) сегодня.
согласен
makerdream
makerdream
   787 / 798
сегодня в 00:11
молодец дельфин. молодец
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   221 / 798
сегодня в 00:09
Из них половина с нанырянных пеналей, четверть с проплаченных оффсайдов, остальное Андоррам, Мальмё и Гибралтарам, однако радужные от такой новости на вершине блаженства и сейчас начнут визжать наперебой о величии своей марокканской возлюбленной...
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   112 / 798
сегодня в 00:09
Из них 200 с пенальти и 450 в пустые с 5 метров))) Лучший на все времена)))
Сантус
Сантус
   196 / 798
сегодня в 00:09
К нему можно по разному относиться(как ко всем великим),но результат впечатляющий.Ерунда что с пеналя,он реально был лучшим (хотя и самый старший) сегодня.
lefte
lefte
   419 / 798
сегодня в 00:03
Гному такое и не снилось. Ниче, ща ради него придумают провести 3-4 Кубка Америки подряд и кучу товарок с Никарагуа организуют. Может догонит...
ariec93
ariec93
   770 / 798
сегодня в 00:03
Символично, что с пенки))
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