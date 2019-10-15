700 голов в карьере! Новая вершина Роналду

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Гол в ворота сборной Украины не уберег Португалию от поражения, зато принес Роналду новое достижение. «Соккер.ру» осматривает футбольный мир с нового пика Роналду.

Сборная Португалии проиграла в Киеве, создав массу моментов. Один только нанес в два раза больше ударов, чем вся сборная Украины, но реализация подвела чемпионов Европы, которые уступили со счетом 1:2. Единственный гол забил, конечно же, капитан и лидер, и хотя вечер получился грустным для Португалии, для Криштиану этот гол стал особенным — 700-м в карьере. Вот что сказал по этому поводу сам герой:

Не каждый может достичь такой цифры. Спасибо моим партнерам по команде и тренерам, которые помогли мне стать тем, кем я являюсь. Разочарован, что мы не победили, но горжусь командой. Не знаю, сколько у меня рекордов. Должен поблагодарить тех, кто помог мне достичь этой отметки. Я не ищу рекорды, они сами меня находят. Без навязчивой идеи достижения приходят сами.

Свой 700-й гол в карьере Роналду забил с пенальти, что просто идеально, ведь довольны остаются все без исключения: часть футбольной публики восхищается невероятным достижением, другая часть зубоскалит по поводу пенальти. Ну, а мы окружим 700-й гол Криштиану любопытными цифрами и фактами. Поехали!

973 матча потребовалось Роналду, чтобы забить 700 голов в карьере. Таким образом, средняя результативность составляет 0.72 гола за игру. Феноменальная цифра, учитывая охват — 17 лет карьеры. При этом из 973 матчей Криштиану отмечался хотя бы одним голом только в 458 встречах (47%). То есть даже такой феноменальный футболист больше чем в половине своих игр на профессиональном уровне (515 матчей) не забивал. Впечатляет, правда? Роналду уходил с поля без гола в полтысяче с лишним встреч!

потребовалось Роналду, чтобы забить 700 голов в карьере. Таким образом, средняя результативность составляет 0.72 гола за игру. Феноменальная цифра, учитывая охват — 17 лет карьеры. При этом из 973 матчей Криштиану отмечался хотя бы одним голом только в 458 встречах (47%). То есть даже такой феноменальный футболист больше чем в половине своих игр на профессиональном уровне (515 матчей) не забивал. Впечатляет, правда? Роналду уходил с поля без гола в полтысяче с лишним встреч! 95-м в составе сборной Португалии стал гол, забитый Роналду в Киеве. Это второй показатель в истории футбола по числу голов на международной арене. Криштиану пока отстает только от иранца , который наколотил 109 мячей. Эта вершина не выглядит недостижимой для обладателя пяти «Золотых мячей».

Роналду — шестой члена «клуба 700»!

Забив 700-й гол в карьере, Роналду присоединился к «братству 700» - элитному клубу футболистов, которые превзошли эту планку результативности в своей карьере. Согласно данным фонда футбольной статистики RSSSF, Криштиану стал шестым футболистом, которому удалось достичь отметки в 700 голов за карьеру. Учитывались взятия ворот только в официальных матчах.

№ Игрок Национальность Главные клубы Голы Годы карьеры 1 Йозеф Бицан Австрия/Чехословакия «Рапид Вена», «Славия Прага», «Витковице» 805 1931-1955 2 Ромарио Бразилия ПСВ , «Барселона», «Васко да Гама» 772 1985-2007 3 Пеле Бразилия «Сантос», «Нью-Йорк Космос» 767 1957-1977 4 Ференц Пушкаш Венгрия «Гонвед», «Реал» 746 1943-1966 5 Герд Мюллер Германия «Бавария» 735 1962-1981 6 Криштиану Роналду Португалия «Спортинг», МЮ , «Реал», «Ювентус» 700 2002-...

Распределение по командам

450 из своих 700 голов Роналду забил в футболке мадридского «Реала». Вторым по значимости бенефициаром стал «Манчестер Юнайтед» - 118 голов. На третьем месте сборная Португалии — 95 точных ударов. Оставшиеся 37 голов распределились между «Спортингом» (5) и «Ювентусом» (32).

Распределение по турнирам

Тройка главных состязаний, где Роналду блистал результативностью:

Ла Лига — 311 мячей; Лига чемпионов — 127; АПЛ — 84.

Распределение по времени

График показывает соотношение игр и голов Криштиану Роналду по ходу его карьеры.

Любимые оппоненты

Если говорить о международном уровне, то чаще всего от Роналду страдали команды Андорры, Армении, Латвии и Швеции. Этим сборным португалец забил по 5 мячей.

По 4 раза Криштиану огорчал команды Нидерландов, Венгрии, Эстонии, Литвы, Люксембурга и Фарерских островов.

Роналду никогда не забивал Италии, Англии, Франции и Германии.

Что касается клубных команд, то в первой пятерке по понятным причинам сплошь испанцы: «Севилья» (27 голов), «Атлетико» (25), «Хетафе» (23), «Сельта» (20), «Барселона» (18).

Методы

54 гола из 700 Роналду забил ударами со штрафных.

из 700 Роналду забил ударами со штрафных. 113 голов стали следствием четко исполненных пенальти.

стали следствием четко исполненных пенальти. 533 гола забиты с игры. Розыгрыши штрафных и угловых отнесены сюда же.

забиты с игры. Розыгрыши штрафных и угловых отнесены сюда же. Из этих 533 «игровых» голов 117 Криштиану положил из-за пределов штрафной площади, 416 — из пределов штрафной.

Правой, левой, головой… и не только

Чаще всего Роналду поражал цель, конечно же, правой ногой — 444 гола. Но с левой тоже забивал часто — 126 раз, а еще 128 мячей стали следствием точных ударов со второго этажа. А еще дважды, как утверждают статистики, Криштиану пользовался «другими частями тела».

Цвет имеет значение

Фанаты КриРо даже посчитали, в какой форме он забивал свои мячи! Лидирует белая форма — 395 целей. Дальше красная — 179, черная — 40, черно-белая — 27, синяя — 20, зеленая — 13, серая — 8, оранжевая и фиолетовая — по 5, бело-зеленая — 3, черно-желтая и темно-серая — по 2, пурпурная — 1.

Любопытно, что свой первый гол в профессиональной карьере Роналду забил тоже в октябре: 7-го числа второго осеннего месяца 2002 года он отметился дублем в ворота «Морейренсе», выступая за «Спортинг». 17 лет, одна неделя и 700 голов Криштиану пронеслись со скоростью света.