Андорра одержала первую в истории победу в квалификации Евро

сегодня, 09:11

Сборная Андорры обыграла Молдавию в рамках отбора на Евро-2020.

Таким образом, команда одержала первую победу в квалификации европейских первенств за всю историю. До этого Андорра проиграла 56 из 56 отборочных матчей Евро.