Андорра одержала первую в истории победу в квалификации Евро

Сборная Андорры обыграла Молдавию в рамках отбора на Евро-2020.
Таким образом, команда одержала первую победу в квалификации европейских первенств за всю историю. До этого Андорра проиграла 56 из 56 отборочных матчей Евро.
Сборная Андорры обыграла Молдавию в рамках отбора на Евро-2020.
Таким образом, команда одержала первую победу в квалификации европейских первенств за всю историю. До этого Андорра проиграла 56 из 56 отборочных матчей Евро.
В группе "Н" новый фаворит...
Трепещи Франция...Турция...Исландия...- Андорра идёт....
В группе "Н" новый фаворит...
Трепещи Франция...Турция...Исландия...- Андорра идёт....