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Андорра одержала первую в истории победу в квалификации Евро

сегодня, 09:11
АндорраЛоготип футбольный клуб Андорра1 : 0Логотип футбольный клуб МолдавияМолдавияМатч завершен

Сборная Андорры обыграла Молдавию в рамках отбора на Евро-2020.

Таким образом, команда одержала первую победу в квалификации европейских первенств за всю историю. До этого Андорра проиграла 56 из 56 отборочных матчей Евро.

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Все комментарии
AMaaa_777
AMaaa_777
   610 / 873
сегодня в 18:24
Молодцы, с чего-то надо ведь начинать!
AMaaa_777
AMaaa_777 ответил Заур-ЗВЕРЬ
   610 / 873
сегодня в 18:23
Чтобы выиграть Евро 2020 😂
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   211 / 873
сегодня в 17:44
Молодцы!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   649 / 873
сегодня в 16:53
зачем Андоре вообще играть в футбол?))
112910415
112910415
   36 / 873
сегодня в 15:27
теперь никто им не страшен !
Roger Young
Roger Young
   165 / 873
сегодня в 14:12
Вот это действительно историческое событие
bsww
bsww
   263 / 873
сегодня в 12:44
У них и флаги похожу, только рисунок по центру другой
ЮЗИК
ЮЗИК
   170 / 873
сегодня в 11:34
Молдоване подмогли
cska plus
cska plus
   3 / 873
сегодня в 10:49
Всё всегда бывает впервые.
mihaluch
mihaluch
   135 / 873
сегодня в 10:20
Это Молдавия отличилась, Андорра здесь почти не причём.
Alprish
Alprish
   116 / 873
сегодня в 10:17
Андорру с победой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 873
сегодня в 09:38
Ну всё....попёрло....
В группе "Н" новый фаворит...
Трепещи Франция...Турция...Исландия...- Андорра идёт....
drug01
drug01
   55 / 873
сегодня в 09:36
С первой победой!!!!
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