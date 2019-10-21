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Гвардиола: «Мы всё еще не готовы к победе в Лиге чемпионов»

вчера, 09:26

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команда всё еще не готова к победе в Лиге чемпионов. 

Мы упускаем много шансов в концовках, и мы должны работать над этим. Когда люди говорят, что нашей целью является Лига чемпионов, то я считаю, что мы всё еще не готовы. 

Мы создаем много моментов, но всё равно продолжаем совершенствоваться. В последние два сезона мы много забиваем и создаем. И я не сомневаюсь в том, что мы должны и дальше работать над собой. 

Недавно Гвардиола раскритиковал плотный график команды.

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Все комментарии
boom4321
boom4321
   174 / 891
вчера в 23:15
молодец Пеп-пуканодробитель хаха
boom4321
boom4321
   174 / 891
вчера в 23:07
Как же Пеп любит по жонглировать с не сформировавшимся мышлением: - "я пукну, а эксперты начнут по молекулам разбирать все что вышло" ахахах
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил dok66
   140 / 891
вчера в 21:24
То ли себе подушку готовит в случае провала , то ли уверенность потерял в сравнении с прошлым сезоном . Но как-то не вяжется с главным МС
тут надо не подушку готовить,а открывать двери в кабинет с ноги,как делает Клопп.
Сантус
Сантус
   88 / 891
вчера в 19:49
Он говорит это из года в год.Это соломка.Хочу видеть тренера который в начале сезона скажет-100% возьму ЛЧ.При всех бюджетах и составах это все же игра и элемент фарта и обстоятельств присутствует.Почему стол ко внимания обычному бла-бла- бла?)
dok66
dok66
   279 / 891
вчера в 19:04
То ли себе подушку готовит в случае провала , то ли уверенность потерял в сравнении с прошлым сезоном . Но как-то не вяжется с главным МС
AMaaa_777
AMaaa_777
   71 / 891
вчера в 18:29
Вот так и бывает в жизни, был момент прославился, а дальше вся тренерская карьера ниочем..
зигзаг
зигзаг ответил fanliverpoolfan 2
   98 / 891
вчера в 17:22
Ты не прав, заразился от Мессизавидователей. При чем тут Бавария? Тогда у Барсы уже спад начался и при том в игре и Хави с Иньестой были. Погляди лучшие голы и разрезающие пасы Месси, они в основном сильнейшим командам приходятся или это случайность на постоянной основе? )))
Магомедэмин Ибрагимов 1
Магомедэмин Ибрагимов 1
   679 / 891
вчера в 17:21
Мы еще не готовы? Там что подростки 18-20 лет играют? Нафига тратить столько если вы досихпор не готовы.
yudin_duda
yudin_duda
   360 / 891
вчера в 17:02
Ахаха, свинка репа потратила триллиард и все ещё не готова, безмозглый физрук ..
Глорыч
Глорыч
   629 / 891
вчера в 16:36
Пеп как тёлочка за которой год ухаживали заваливали дорогими подарками, а она такая - я ещё не готова. И шейх такой - дануна
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил зигзаг
   177 / 891
вчера в 15:43
Скорее хави и инесты не хватает,из за них шарлотан и выйграл лч,без них он показал себя в баварии имея мошный состав,пролетал мимо лч,на сей день это продолжаеться в мешке!
razdvatri
razdvatri
   550 / 891
вчера в 15:29
опять физруку что-то мешает
ArtNow
ArtNow ответил SoberBober
   440 / 891
вчера в 15:26
А когда, интересно, будут готовы? Когда Агуэро стукнет 40? Мне кажется, сейчас у Сити один из оптимальных составов, который может это сделать. А то дождутся истории с Реалом, когда игроки не ушли, но постарели - и уже не тянут.
Ему не хватает центра поля как в Барселоне, вот и не готовы.
SoberBober
SoberBober
   839 / 891
вчера в 14:51
А когда, интересно, будут готовы? Когда Агуэро стукнет 40? Мне кажется, сейчас у Сити один из оптимальных составов, который может это сделать. А то дождутся истории с Реалом, когда игроки не ушли, но постарели - и уже не тянут.
Брулин
Брулин
   118 / 891
вчера в 14:29
И рассуждает будет он тренер не Сити, а кого-нибудь Шахтёра или Лейпцига
зигзаг
зигзаг
   98 / 891
вчера в 13:59
Месси ему не хватает в команду
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил da da da
   133 / 891
вчера в 13:41
Сити лишили кубка ЛЧ в прошлом сезоне,и понятно почему,УЕФА душит Сити и ПСЖ.
Это расплата для Гвардиолы, ведь в 2009 году судья запихнул Барселону в финал ЛЧ
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   133 / 891
вчера в 13:39
Вбухали миллиард на трансферы топовых игроков и не готовы к победе в ЛЧ
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   177 / 891
вчера в 13:38
Срочно надо зимой потратить еше 500млн евро ахахахаха
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   588 / 891
вчера в 13:13
всё равно когда то выиграют,в ближайшем будущем
Juve14
Juve14
   517 / 891
вчера в 13:04
Нет конечно, этому физркуку хоть 10 млрд дай он не возьмет ушастого, Хави и Иньеста принесли ему славу и уносят ее в нибытие за собой. Всем глорикам надо просто посмотреть в лици себе и признатся что лысый обычный физрук с полторамиллионным составом которого может обыграть клуб с полуторомиллионным составом.
STVA 1
STVA 1
   51 / 891
вчера в 12:48
Одна из лучших по подбору команда! И не готов...
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   316 / 891
вчера в 12:46
Вроде у Сити есть всё для победы в лч, но на одной из стадий они резко проваливаются. То Ливеру с разгромом влетят, то более слабому Тоттенхэму уступят, то Монако.
sihafazatron
sihafazatron
   19 / 891
вчера в 12:12
если в обороне будут ферна и отамУнди, то точно жди беды)
Ron09
Ron09
вчера в 12:08
Гостевая форма Сити напоминала домашнюю форму Вильяреала но игроки обьелись малиной и запыли сходить в туалет
edubokom
edubokom
   434 / 891
вчера в 11:42
Мутное заявление. Не удивлюсь, если весной Сити будет выносить всех, кто встанет на пути. И в то же время провал тоже не удивит. Мутно...да если ЛЧ выигрывают не честно, как многие говорят, то кому её выигрывать, как не мс. С такими деньгами и влиянием
dimagas2
dimagas2 ответил VIPded
   216 / 891
вчера в 11:05
С турками бы хоть справились...)))
С какими турками?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 891
вчера в 11:02
Руководство МС, которое летом намекнуло, что ждет от Пепа именно прогресса в ЛЧ, наверное, сейчас немного ох... растерялось))

А вообще... У тебя самая дорогая команда в мире по трансфермаркту, какого вы не готовы к ЛЧ?) Кто тогда готов вообще? Ты балаболь, как обычно, да на статистику тоже посматривай)
h8you
h8you
   62 / 891
вчера в 10:49
пока судьи на другой стороне,но вы следующие
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   569 / 891
вчера в 10:44
Выёживается
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