Гвардиола: «Мы всё еще не готовы к победе в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команда всё еще не готова к победе в Лиге чемпионов.
Мы упускаем много шансов в концовках, и мы должны работать над этим. Когда люди говорят, что нашей целью является Лига чемпионов, то я считаю, что мы всё еще не готовы.
Мы создаем много моментов, но всё равно продолжаем совершенствоваться. В последние два сезона мы много забиваем и создаем. И я не сомневаюсь в том, что мы должны и дальше работать над собой.
Недавно Гвардиола раскритиковал плотный график команды.
А вообще... У тебя самая дорогая команда в мире по трансфермаркту, какого вы не готовы к ЛЧ?) Кто тогда готов вообще? Ты балаболь, как обычно, да на статистику тоже посматривай)
А вообще... У тебя самая дорогая команда в мире по трансфермаркту, какого вы не готовы к ЛЧ?) Кто тогда готов вообще? Ты балаболь, как обычно, да на статистику тоже посматривай)