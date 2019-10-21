Гвардиола: «Мы всё еще не готовы к победе в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что его команда всё еще не готова к победе в Лиге чемпионов.

Мы упускаем много шансов в концовках, и мы должны работать над этим. Когда люди говорят, что нашей целью является Лига чемпионов, то я считаю, что мы всё еще не готовы.

Мы создаем много моментов, но всё равно продолжаем совершенствоваться. В последние два сезона мы много забиваем и создаем. И я не сомневаюсь в том, что мы должны и дальше работать над собой.