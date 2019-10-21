Кин: «Мне противны игроки „Манчестер Юнайтед“»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» подверг критике футболистов МЮ после матча 9-го тура английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем».

Мне противны игроки «Манчестер Юнайтед». Вы должны идти на войну, а не обниматься и целоваться с врагом. Футбол не слишком поменялся, а вот игроки изменились. Вы собираетесь воевать с ними, а они обнимаются. Общайтесь с ними после матча или даже не разговаривайте с ними.