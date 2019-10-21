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Кин: «Мне противны игроки „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 08:35
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике футболистов МЮ после матча 9-го тура английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем».

Мне противны игроки «Манчестер Юнайтед». Вы должны идти на войну, а не обниматься и целоваться с врагом. Футбол не слишком поменялся, а вот игроки изменились. Вы собираетесь воевать с ними, а они обнимаются. Общайтесь с ними после матча или даже не разговаривайте с ними.

Дело в том, что перед матчем некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» тепло приветствовали футболистов команды соперника.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
   247 / 891
вчера в 13:16
Да, в его представлениях все футболисты должны впитаться духом войны и проявлять агрессию своим "врагам" - потому что так надо! Детсад.
cevin cigan
cevin cigan
   44 / 891
вчера в 12:35
Уважение к сопернику,это не лобызание с ним до матча,во время и после.Учитывая давнюю историю противостояния достаточно не грубить и не калечить друг друга! Здесь я согласен с ирландцем(трудно представить Рамоса обнимающего шакирыча)
sihafazatron
sihafazatron
   19 / 891
вчера в 11:46
уверен,что это не самое страшное о чем думает.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   109 / 891
вчера в 09:59
Рой Кин всегда думал, что это северо-западное дерби это как война, на самом деле это всего лишь футбольное соперничество, игроки не должны не ненавидить друг друга, а уважать.
Игорь Волков
Игорь Волков
   384 / 891
вчера в 09:43
Еренду городит.
Никита Бычков
Никита Бычков
   480 / 891
вчера в 09:32
Толерантность это рой, нормальный мужик не поймет
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   140 / 891
вчера в 08:41
я то посчитал,что ему противна вялая игра ,а этот экс-0капитан живёт ещё в пещерном веке.
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