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Пиоли: «Мои бывшие игроки преподнесли мне не самый лучший подарок»

вчера, 08:55
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 2Логотип футбольный клуб ЛеччеЛеччеМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью в матче 8-го тура Серии А против «Лечче». В день игры специалист отмечал свой 54-й день рождения. 

Если мы не смогли победить, то это наша ошибка. Игры против таких соперников, как «Лечче», «Милан» обязан выигрывать. В нашей команде полно качественных футболистов, и нам нужно просто продолжать работать, чтобы добиваться результата.

Мне исполнилось 54 года. И в этом матче я был наказан двумя своими бывшими подопечными - Эль-Бабакаром и Кальдерони. Они преподнесли мне не самый лучший подарок.

Против «Лечче» мы сыграли не лучшим образом, но не факт, что такой же матч будет и против «Ромы». Самое важное – это то, что команда привыкает к новым принципам игры. Сегодня я видел, что игроки следуют им.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   166 / 891
вчера в 13:05
Подарочек от Кальдерони получился эффектным.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Don Nerazzurri
   2 / 891
вчера в 09:04
Что смеешься? Шмель готов показать змее свое жало. Ахаха)
Я думаю, что пару-тройку раз ужалят)
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил Князь сажал врагов на посох
   267 / 891
вчера в 09:01
Надеюсь Рома нагнет Милан. Пора римским клубам включится и сместить интер из зоны ЛЧ
Аха)))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   2 / 891
вчера в 09:00
Надеюсь Рома нагнет Милан. Пора римским клубам включится и сместить интер из зоны ЛЧ
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