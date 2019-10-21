Пиоли: «Мои бывшие игроки преподнесли мне не самый лучший подарок»

Главный тренер «Милана» прокомментировал ничью в матче 8-го тура Серии А против «Лечче». В день игры специалист отмечал свой 54-й день рождения.

Если мы не смогли победить, то это наша ошибка. Игры против таких соперников, как «Лечче», «Милан» обязан выигрывать. В нашей команде полно качественных футболистов, и нам нужно просто продолжать работать, чтобы добиваться результата.

Мне исполнилось 54 года. И в этом матче я был наказан двумя своими бывшими подопечными - Эль-Бабакаром и Кальдерони. Они преподнесли мне не самый лучший подарок.

Против «Лечче» мы сыграли не лучшим образом, но не факт, что такой же матч будет и против «Ромы». Самое важное – это то, что команда привыкает к новым принципам игры. Сегодня я видел, что игроки следуют им.