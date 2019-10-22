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«Барселона» и «Атлетико» уладили конфликт из-за трансфера Гризманна

сегодня, 10:12

Испанская пресса сообщает, что «Барселона» и «Атлетико» уладили последние нюансы дела о трансфере нападающего Антуана Гризманна минувшим летом.

Каталонский клуб выплатил «матрасникам» 15 млн евро за раннее начало переговоров с 28-летним футболистом. По условиям договорённости, мадридцы не будут публиковать имеющуюся в их распоряжении переписку агента форварда с представителями «Барселоны», которая может доказать вину каталонского клуба.

При этом сине-гранатовые получили первоочерёдное право выкупа сразу пятерых игроков академии «Атлетико».

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Все комментарии
Стеллс
Стеллс
   328 / 857
сегодня в 19:25
Уладили и хорошо.Правда мутная информация,по версии Эль Мундо,а они одни об этом написали, переписку предоставил личный адвокат Гризманна.С трудом можно поверить в такое.Да и что могут доказать скрины?По выкупу,при продаже:Атлетико готов продать, игрок покидает клуб и появляется команда, заинтересованная в найме,в этом случае клуб под председательством Энрике Сересо обязан в короткие сроки сообщить «Барсе» существующее предложение, чтобы предоставить ему льготный вариант, чтобы она ответила или улучшила его. Больше похоже на мировое соглашение для восстановления связей клубов.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   154 / 857
сегодня в 15:02
15 лямов - ну это маловато.хотя бы 30 содрали. Да и ещё готовы продать свой молодняк этим аферистам.
ДСА
ДСА
   255 / 857
сегодня в 11:40
Не зря Атлетико заморачивался.
Соломон Давидович
Соломон Давидович
   64 / 857
сегодня в 10:58
Барса уладила конфликт с помощью Библии.
d_fincher
d_fincher
   22 / 857
сегодня в 10:17
Теперь ясно, что виновата Барса. Откупились за свой позор 15 лямами. Теперь переписку не увидим. Иногда такое чувство, что Барсе плевать на свою репутацию - она просто деньги в рот своим фанатам засунет, пару пачек, и про Месси прощебечет - и сектаны глаза закроют на любой косяк.
Belgie2009
Belgie2009
   531 / 857
сегодня в 10:17
Насколько в итоге на*бали с этим кучарявым?)
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