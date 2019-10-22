«Барселона» и «Атлетико» уладили конфликт из-за трансфера Гризманна

сегодня, 10:12

Испанская пресса сообщает, что «Барселона» и «Атлетико» уладили последние нюансы дела о трансфере нападающего минувшим летом.

Каталонский клуб выплатил «матрасникам» 15 млн евро за раннее начало переговоров с 28-летним футболистом. По условиям договорённости, мадридцы не будут публиковать имеющуюся в их распоряжении переписку агента форварда с представителями «Барселоны», которая может доказать вину каталонского клуба.

При этом сине-гранатовые получили первоочерёдное право выкупа сразу пятерых игроков академии «Атлетико».