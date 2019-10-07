Миллиард евро на поле. Как дебютировали рекордные новички?

сегодня, 18:01

Сарри заступается за де Лигта, Азар забил первый гол, хотя дебют скомкан. О делах дорогих и звездных футболистов – на «Соккер.ру».

Если быть точными, то ниже пойдет речь о футболистах, суммарная трансферная стоимость которых составила 1 миллиард 12 миллионов 500 тысяч евро. Это 72 миллиарда рублей по нынешнему курсу.

Лука Йович («Реал», 60 млн евро)

Молодой серб провел за команду Зидана чуть более 200 минут в ЛЧ и Ла Лиге. Выходил в основе – не заиграл, появлялся со скамейки – не забивал. Один из самых худших в составе по оценкам, а поскольку у Бензема 6 голов, у «Реала» - первая строчка в странном сезоне Примеры, а тренер – брат Карима, как они с Зиданом друг друга называют, то Йович неудачно выбрал клуб. Вряд ли заиграет, может уйти в аренду, схема у «Реала» с одним форвардом, и это – Бензема.

Дебют на 0 из 10.

Жоау Канселу («Ман Сити», 65 млн евро)

Идея у Гвардиолы была правильной – Уокер недорабатывал, в Зинченко и Менди на сто процентов в обороне надеяться нельзя, оба лучше атакуют, поэтому за большие деньги неожиданно выторговали у «Ювентуса» Канселу. Наивный португалец хотел работать на Гвардиолу, а вместо этого получил ужасный дебют. Играл мало, вышел вчера – команда влетела 0:2. И справа, и слева не убедил.

Дебют на 3 из 10.

Ромелу Лукаку («Интер», 65 млн евро)

Уже и на расовой почве оскорбляли в Италии, и в Англии вслед кричали, что МЮ без Лукаку будет лучше. Разве? Сам Ромелу доволен, что оказался в команде тренера, которого успел засыпать комплиментами по шею. «Интер» Конте проиграл «Ювентусу» и аргентинцам Сарри, но если говорим о начале карьеры Лукаку в Серии А, то дебют нормальный. Без лидерства в гонке снайперов, но в команду вписался, 3 гола забил – начало положено.

Дебют на 7 из 10.

Родриго («Ман Сити», 70 млн евро)

У испанца хорошая статистика – невероятное количество точных передач, даже гол один раз забил. Но при этом сложно назвать Родри человеком, который влияет на «Манчестер Сити» так сильно, как Фернандиньо, что время от времени выходит на поле и в этом сезоне. Испанец адаптируется, однозначно не худший в команде, и в Лиге чемпионов справляется, но вау-эффекта от его дебюта точно нет.

Дебют на 7 из 10.

Френки де Йонг («Барселона», 75 млн евро)

Отказался присоединиться к «Манчестер Сити», отказался от денег ПСЖ . Взял миллионы «Барселоны», и хотя команда начала сезон неважно, если говорить о игре Де Йонга в целом, а особенно с учетом статуса дебютанта, то можно назвать старт весьма удачным. Гол забил, ассист сделал, на разных позициях играл, точность передач, как обычно, зашкаливает. Де Йонг – большой мастер, хоть ему и 22 года. Может стать очень важным на годы.

Дебют на 9 из 10.

Николя Пепе («Арсенал», 80 млн евро)

Странные впечатления оставляет игра француза. Были и нормальные матчи, и очень слабые. Вроде бы и отличился уже, и парочку голевых передач отдал, а по факту Габриэль Мартинелли, которому 18 лет, начал за «Арсенал» не сильно хуже, хотя и сыграл мало, в АПЛ провел всего 33 минуты. Конечно же, старт Пепе в «Арсенале» нельзя назвать провальным, но сумма трансфера обязывала удивить, а пока не сумел.

Дебют на 7 из 10.

Люка Эрнандес («Бавария», 80 млн евро)

А зачем «Бавария» платила такие деньги за французского чемпиона мира? Ковач точно понимал, что универсальный защитник – и центральный, и фланговый, заиграет? Ведь не сказать, что Люка отличался стабильностью или показывал футбола вне России и ЧМ -18, который позволял задвинуть Алабу и Боатенга в глубокий запас. Продажа Хуммельса расчистила ему путь в основу, но пока Лукас не играет на 80 млн евро, места в железной основе не имеет.

Дебют на 6 из 10.

Матийс де Лигт («Ювентус», 85.5 млн евро)

Когда за 19-летнего защитника платишь 75 миллионов евро, а 10.5 прописываешь как различные бонусы и дополнительные траты, то автоматически рискуешь. «Ювентус» не хотел отдать будущую легенду футбола конкурентам из других лиг, «Барселона» и ПСЖ проиграли борьбу, МЮ из нее выбил почти сразу. Матийс шикарно играл за «Аякс», но в Серии А ему сложно. Были явные ошибки, но Сарри подчеркивает – парень сильный. А поскольку у «Ювентуса» все в порядке в Серии А и ЛЧ , то время для адаптации у голландца будет. А стартовал посредственно, конечно.

Дебют на 5 из 10.

Харри Магуайр («Ман Юнайтед», 87 млн евро)

Худший дебют МЮ в АПЛ за три десятилетия – в прошлый раз финишировали на 13-м месте, а сейчас идут на 12-м, объясняет, что Харри не дебютировал круто. Одновременно стоит отметить, что виноваты боссы клуба и тренер, а сам по себе центральный защитник – да, самый дорогой в истории футбола, сражается, как умеет. Когда весь МЮ плох, то одному человеку, особенно в обороне, сложно стать героем. Но Магуйар мог играть лучше, выступает средне.

Дебют на 5 из 10.

Эден Азар («Реал», 100 млн евро)

Поселился в дом от модного архитектора, который строит футболистам и тренерам «Реала» жилища, попутно издеваясь над тем, какой у них всех низкий вкус. Наел себе пузо, что затянуло и без того непростую адаптацию. Азара явно приняли в команде, и Зидан за него, но только на этих выгодных забил первый мяч и сделал первый ассист. Игрой команды бельгиец не руководит, в ЛЧ себя не показал, так что на 100 млн евро не играет. Но может стать важнее, если наберет форму.

Дебют на 6 из 10.

Антуан Гризманн («Барселона», 120 млн евро)

Сто двадцать миллионов и 300 евро штрафа, которые присудили каталонцам из-за того, что начали переговоры с футболистом не по процедуре. Испанский суд встал на защиту «Барселоны», а вот на защиту Гризманна можно сказать, что Вальверде его на поле не опекает, скорее, бросил в океан, как Коутиньо. Хотя Антуан плавать умеет – 3 гола и 2 ассиста в 7 турах Примеры. Нормальный дебют, особенно с учетом проблем «Барселоны». Если сыграется с Суаресом и Месси, жертвуя собой ради их голов, то получится хорошая тройка.

Дебют на 8 из 10.

Жоау Фелиш («Атлетико», 126 млн евро)

«Атлетико» не проиграл «Реалу» в очном матче, но в центральном поединке Жоау сыграл плохо. Гильерме в Лиге чемпионов забил, но стабильностью в 19 лет не балует, что ожидаемо. С другой стороны, весь «Атлетико» перестраивается, что нужно учитывать, когда смотрите на 3 гола и 1 результативный пас атакующего хавбека в Примере и ЛЧ и не видите игры уровня самого дорого португальского футболиста в истории. Но у Жоау все впереди, и провальным его дебют не назвать.

Дебют на 7 из 10.

Из дюжины игроков на суммарный миллиард евро у четверых слабые дебют (хотя только у двух - ужасные), шестеро дебютировали нормально, и только двое сразу стали демонстрировать класс, хотя у их общей команды есть игровые проблемы.

Ни один футболист из списка не стал лидером, что не удивительно. Знали раньше, что рекордные деньги ничего не гарантируют на поле, ведь во главе угла человеческий фактор. Правильно ли селекционеры подобрали новичка? Как его встретил коллектив и тренер?

Наконец, многое зависит от самих игроков. Из 12 полный провал может ждать 1-2, и это неплохо показатель, ведь в списке клубов, что потратили миллиард, только у «Баварии» и «Интера» нет свежего финала еврокубков. Новички попали в звездные составы и логично, что им непросто.