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Гвардиола хочет подписать игрока «Реала»

вчера, 19:19

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет подписать игрока «Реала». Как сообщает Don Balon, испанский специалист заинтересован в услугах защитника Рафаэля Варана.

Ранее сообщалось, что Варан входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   322 / 837
вчера в 21:52
В последнее время очень плохо играет оборона Реала.
Может нужен новый вызов?
anfield1984
anfield1984 ответил razdvatri
   507 / 837
вчера в 20:04
Физрук, не физрук, а на длинную дистанцию - лучший в мире.
Сантус
Сантус ответил razdvatri
   82 / 837
вчера в 19:45
лысый физрук все никак не успокоится, дайте ему 10 равноценных составов вот тогда то точно в полуфинал лч пролезет
Он принципиально настроен транжирить бабки шейхов...:)
dimagas2
dimagas2
   147 / 837
вчера в 19:39
Ну защитник ему точно нужен в связи с травмами по сути всех центральных.
razdvatri
razdvatri
   374 / 837
вчера в 19:26
лысый физрук все никак не успокоится, дайте ему 10 равноценных составов вот тогда то точно в полуфинал лч пролезет
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