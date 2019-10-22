Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет подписать игрока «Реала». Как сообщает Don Balon, испанский специалист заинтересован в услугах защитника Рафаэля Варана.
Ранее сообщалось, что Варан входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет подписать игрока «Реала». Как сообщает Don Balon, испанский специалист заинтересован в услугах защитника Рафаэля Варана.
Ранее сообщалось, что Варан входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Может нужен новый вызов?
Может нужен новый вызов?