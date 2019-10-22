Конте хочет подписать двух игроков в январе

сегодня, 18:04

Главный тренер «Интера» имеет две приоритетные цели на январское трансферное окно.

Наставник «черно-синих» желает, чтобы зимой клуб подписал контракт с полузащитником для усиления средней линии команды. Кроме того, Конте хочет видеть в коллективе еще одного форварда, чтобы разгрузить основного нападающего «Интера» .

Вместе с тем недавно стало известно, что в январе «Интер» может пополниться не только полузащитником и нападающим, но и игроком обороны. Так, сообщалось, что «нерадзурри» интересуются защитником «Пармы» .