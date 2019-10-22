Конте хочет подписать двух игроков в январе

Главный тренер «Интера» Антонио Конте имеет две приоритетные цели на январское трансферное окно.
Наставник «черно-синих» желает, чтобы зимой клуб подписал контракт с полузащитником для усиления средней линии команды. Кроме того, Конте хочет видеть в коллективе еще одного форварда, чтобы разгрузить основного нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.
Вместе с тем недавно стало известно, что в январе «Интер» может пополниться не только полузащитником и нападающим, но и игроком обороны. Так, сообщалось, что «нерадзурри» интересуются защитником «Пармы» Маттео Дармианом.