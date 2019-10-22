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Конте хочет подписать двух игроков в январе

сегодня, 18:04

Главный тренер «Интера» Антонио Конте имеет две приоритетные цели на январское трансферное окно.

Наставник «черно-синих» желает, чтобы зимой клуб подписал контракт с полузащитником для усиления средней линии команды. Кроме того, Конте хочет видеть в коллективе еще одного форварда, чтобы разгрузить основного нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

Вместе с тем недавно стало известно, что в январе «Интер» может пополниться не только полузащитником и нападающим, но и игроком обороны. Так, сообщалось, что «нерадзурри» интересуются защитником «Пармы» Маттео Дармианом.

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773sergeytank
773sergeytank
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сегодня в 18:37
Васин, Дзагоев и Заболотный. Усиление что надо будет.
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