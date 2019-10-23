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Сарри рассказал, какой игрок приглянулся ему в составе «Локомотива»

сегодня, 01:55
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов поделился мнением о российской команде.

— «Локо» большую часть матчей играл с 4 защитниками. Сегодня вышел с пятью. Удивило?

— Нет, после вчерашнего дня мы предполагали, что они сыграют так. Кто стал открытием из «Локомотива»? Понравился 59-й номер. Миранчук, да? Его левая нога совсем неплохая. Вообще, при такой ожесточённости и силе духа «Локомотиву» сложно забить. Это хорошая команда.

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Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   424 / 837
сегодня в 07:55
Щас миранчук поймает звезду, в запой уйдёт, карьеру завершит после таких слов
112910415
112910415
   29 / 837
сегодня в 05:14
вот он, звёздный час !
mihaluch
mihaluch
   38 / 837
сегодня в 02:04
Миранчук многим нравится.
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