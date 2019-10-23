Сарри рассказал, какой игрок приглянулся ему в составе «Локомотива»

Наставник «Ювентуса» после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов поделился мнением о российской команде.

— «Локо» большую часть матчей играл с 4 защитниками. Сегодня вышел с пятью. Удивило?

— Нет, после вчерашнего дня мы предполагали, что они сыграют так. Кто стал открытием из «Локомотива»? Понравился 59-й номер. Миранчук, да? Его левая нога совсем неплохая. Вообще, при такой ожесточённости и силе духа «Локомотиву» сложно забить. Это хорошая команда.