Сарри: «Мы показали разницу между „Ювентусом“ и „Локомотивом“»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал волевую победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Казалось, мы могли контролировать ход матча в любой момент, но почему-то не могли забить. Ребята были терпеливыми на поле, это оказалось непросто. Конечно, мы не ожидали, что при такой оборонительной интенсивности «Локомотив» забьёт. Но мы всё исправили, показали разницу между командами. В раздевалке мы говорили о том, что не было такого, чтобы мы так долго владели мячом. Единственное, не было возможности забить. Получались только удары из-за пределов штрафной. Так мы и забили.

В ответной игре разница по очкам будет уже больше. Если матч пройдёт в таком же стиле, то, наверное, цель «Локомотива» — Лига Европы. Но матч может быть иным, они могут стремиться к победе. Надо смотреть по ситуации.