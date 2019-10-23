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Сарри: «Мы показали разницу между „Ювентусом“ и „Локомотивом“»

сегодня, 01:37
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал волевую победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Казалось, мы могли контролировать ход матча в любой момент, но почему-то не могли забить. Ребята были терпеливыми на поле, это оказалось непросто. Конечно, мы не ожидали, что при такой оборонительной интенсивности «Локомотив» забьёт. Но мы всё исправили, показали разницу между командами. В раздевалке мы говорили о том, что не было такого, чтобы мы так долго владели мячом. Единственное, не было возможности забить. Получались только удары из-за пределов штрафной. Так мы и забили.

 В ответной игре разница по очкам будет уже больше. Если матч пройдёт в таком же стиле, то, наверное, цель «Локомотива» — Лига Европы. Но матч может быть иным, они могут стремиться к победе. Надо смотреть по ситуации.

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   386 / 837
сегодня в 11:21
просто у нас премьер -лига пешеходная до конца матча не играют
по составу конечно юве превосходит паравозов прилично
но за ЛЕ надо цепляться
breezcool
breezcool
   782 / 837
сегодня в 10:01
Эх Локо-Локо, конечно норм вы играете, но надо переставать с*аться всяких Юви и Атлетов, ну не айс они сейчас, а Локо в порядке, просто смелее надо быть. Верю, что натянут Юви дома, ну ни о чем они сейчас
ZjzoRe
ZjzoRe
   135 / 837
сегодня в 08:58
разница в Дибале и только
Petergoff
Petergoff
   415 / 837
сегодня в 08:47
Ну так,на Феррари и дурачёк,Жигули сделает. Нашел чем хвалиться,имея такой состав. А паровозы молодцы,забили и таким составом,показав никчёмность данного тренеришки.
Incredulous
Incredulous
   167 / 837
сегодня в 08:42
Победа в один мяч при пропущенном голе на своем поле... В чем же такая большая разница?

P.S.: Не болею не за одну из команд.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   22 / 837
сегодня в 07:16
Она была и до матча известна, макаронник х...в.
BagioR
BagioR
   375 / 837
сегодня в 05:48
Какое то неуважение проявляет Сарри
mangoх12
mangoх12
   6 / 837
сегодня в 02:18
кабинеты разные
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