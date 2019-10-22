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Мойес: «Погба всё еще лучший полузащитник МЮ»

вчера, 19:01

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес считает, что клубу не стоит отпускать Поля Погба в другую команду.

Погба всё еще лучший полузащитник «Манчестер Юнайтед». Он бы, безусловно, заиграл бы в любой команде Европы. Он, может быть, не выигрывает матчи, как Месси или Роналду, но он, однозначно, талантливый футболист.

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   222 / 837
вчера в 20:34
Балотелли тоже талантливый) только мозгов нет) Идентичный случай
ДСА
ДСА
   308 / 837
вчера в 19:55
Совсем плохо в МЮ с игроками.
dzvinka
dzvinka
   60 / 837
вчера в 19:39
погба - лучший игрок МЮ, а Мойес - лучший тренер МЮ. Я думаю, им стоит обьединить усилия по выводу МЮ в шип.
вот не играл Погба, и МЮ отстоял очко свое в матче с Ливерпулем, а играл бы - было бы по другому все)))
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   318 / 837
вчера в 19:13
Мойс тот еще эксперт
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