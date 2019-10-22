Мойес: «Погба всё еще лучший полузащитник МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» считает, что клубу не стоит отпускать в другую команду.

Погба всё еще лучший полузащитник «Манчестер Юнайтед». Он бы, безусловно, заиграл бы в любой команде Европы. Он, может быть, не выигрывает матчи, как Месси или Роналду, но он, однозначно, талантливый футболист.