Мойес: «Погба всё еще лучший полузащитник МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес считает, что клубу не стоит отпускать Поля Погба в другую команду.
Погба всё еще лучший полузащитник «Манчестер Юнайтед». Он бы, безусловно, заиграл бы в любой команде Европы. Он, может быть, не выигрывает матчи, как Месси или Роналду, но он, однозначно, талантливый футболист.
вот не играл Погба, и МЮ отстоял очко свое в матче с Ливерпулем, а играл бы - было бы по другому все)))
вот не играл Погба, и МЮ отстоял очко свое в матче с Ливерпулем, а играл бы - было бы по другому все)))