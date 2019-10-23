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Щесны: «Мы с трудом добились победы в матче с „Локомотивом“»

сегодня, 01:29
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны прокомментировал волевую победу над «Локомотивом» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

«Юве» с трудом добыл этот результат, но мы контролировали игру на протяжении 90 минут. Нужно было проявить большое терпение для того, чтобы взломать их оборону, так как соперник играл очень организованно и надёжно в обороне.

Прекрасный удар Дибалы с левой сделал разницу. «Локомотив» ушёл в оборону, и нам пришлось перемещать мяч слева направо и обратно, чтобы найти свободное пространство.

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Alprish
Alprish
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сегодня в 07:51
Правду сказал.
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