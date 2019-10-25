Влашич прокомментировал поражение ЦСКА от «Ференцвароша»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал поражение «армейцев» в матче Лиги Европы с «Ференцварошем».

Мы проиграли, потому что не реализовали моменты, которые были у меня и у других игроков. Мы не смогли забить гол. Футбол — справедливая игра. Соперник, наоборот, использовал свой шанс, хотя их было немного. Конечно, мы крайне недовольны поражением. Нам нужны очки, голы. Я не хочу говорить, что мы были лучше в этом матче, потому что сейчас это уже никого не волнует. Если ты оступаешься, нужно идти дальше, сделав для себя все выводы, быть выше обстоятельств. Если мы будем играть так, как в этом матче, мы сможем выиграть девять игр из десяти.