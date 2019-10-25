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Влашич прокомментировал поражение ЦСКА от «Ференцвароша»

сегодня, 13:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал поражение «армейцев» в матче Лиги Европы с «Ференцварошем».

Мы проиграли, потому что не реализовали моменты, которые были у меня и у других игроков. Мы не смогли забить гол. Футбол — справедливая игра. Соперник, наоборот, использовал свой шанс, хотя их было немного. Конечно, мы крайне недовольны поражением. Нам нужны очки, голы. Я не хочу говорить, что мы были лучше в этом матче, потому что сейчас это уже никого не волнует. Если ты оступаешься, нужно идти дальше, сделав для себя все выводы, быть выше обстоятельств. Если мы будем играть так, как в этом матче, мы сможем выиграть девять игр из десяти.

Напомним, что поражение ЦСКА в поединке Лиги Европы также прокомментировал защитник московской команды Хордур Магнуссон.

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
   98 / 890
сегодня в 18:10
Другого результата и не ждали. Вот если бы выиграли- тогда да удивили бы.
mensk
mensk
   774 / 890
сегодня в 18:08
Вместе с Ахметовым появился новый болтун в ЦСКА.
VAN ARM
VAN ARM ответил Заполярный
   189 / 890
сегодня в 17:56
ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ ПОНИ.
завидуйте свинки )))мы хоть как то идем а вы уже пришли в ,,,, и вам от туда долго выбираться))))))))
mortid
mortid ответил Евгений Быстров
   226 / 890
сегодня в 17:48
Вопрос к админам.Интересно,что же я такого написал,что мой коммент скрыли?
В Лос-Анджелесе на Венис Бич труселя продают с надписью на заднице ё.....ый Трамп и ничего. А в нашей волшебной стране ничего сказать нельзя уже, свобода слова ска :D
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   217 / 890
сегодня в 17:43
Вопрос к админам.Интересно,что же я такого написал,что мой коммент скрыли?
Сп62
Сп62
   113 / 890
сегодня в 17:21
Футбол промахов не прощает. Старая истина, не забиваешь ты, забивают тебе. Армейцам не отчаяваться, праздники ещё будут.
МКС
МКС
   73 / 890
сегодня в 17:18
Кабылами называть больше не буду

Не достойны

Оскопленные жеребцы вот ваше новое имя
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   21 / 890
сегодня в 17:16
Не хватило силенок, а значит плохо подготовились.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   263 / 890
сегодня в 17:13
Не понимаю негатива по отношению к поникам, проиграли равным соперникам. Можно было и выиграть но не повезло
Храневец
Храневец
   318 / 890
сегодня в 17:10
все нормуль мы всегда так играем !!!
RIR68
RIR68
   187 / 890
сегодня в 17:09
Никола, покажите, как вы можете играть в воскресенье. Не в обиду Друзьям.
Прохорович
Прохорович
сегодня в 17:00
Если вы так и научитесь забивать вы будете проиграывать в двух из трех с матчей ВЛАШИЧ))
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   217 / 890
сегодня в 16:47
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       38 / 890
    сегодня в 16:40
    У них ещё хватает совести комментировать этот позор.
    Молчали бы в тряпочку...
    leopit
    leopit
       431 / 890
    сегодня в 16:21
    спартачи и кирзачи-братья близнецы в евротурнирах.....профукатели бездарные...
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
       448 / 890
    сегодня в 16:21
    spartach n1 Смотря с кем сравнивать. Уотфорд 20 место АПЛ стоимость 235
    spartach n1
    spartach n1
       6 / 890
    сегодня в 16:14
    КоньЧалов не забивает за клуб уже больше 500 минут.
    Черчесов, алло, где вызов в сборную ???
    Hypnoz
    Hypnoz
       328 / 890
    сегодня в 16:13
    Власик - молодец ! Развёл Гинера на деньги и бросил играть )))) !
    КЭТиК
    КЭТиК
       148 / 890
    сегодня в 16:13
    Сколько можно проигрывать? Пора уже остановиться.
    mamba9090909
    mamba9090909
       752 / 890
    сегодня в 15:59
    Из каких, десяти?
    spartach n1
    spartach n1
       6 / 890
    сегодня в 15:47
    ermak6848
    ermak6848
       197 / 890
    сегодня в 15:47
    пока кроме разговоров о каких - то моментах, дело дальше не идёт...
    За адекватность
    За адекватность
       26 / 890
    сегодня в 15:33
    "Если ты оступаешься, нужно идти дальше, сделав для себя все выводы, быть выше обстоятельств." Ну как бы и прав, да только выводы после "Лудогорца" должны были быть жесточайшие. А так слили дома "Эспаньолу" и даже "Ференцварошу". Как бы дальше в ЛЕ идти практически некуда, разве что 6 поражений для истории оформить.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       160 / 890
    сегодня в 15:30
    Победы будут я уверен
    nik9373
    nik9373
       352 / 890
    сегодня в 15:29
    Влашич: Если мы будем играть так, как в этом матче, мы сможем выиграть девять игр из десяти.


    Бить,не забивать,пропускать в конце...И как так выиграешь девять из десяти?
    VIPded
    VIPded
       41 / 890
    сегодня в 15:25
    Да уж, с забиваемостью плоховато...(((
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
       590 / 890
    сегодня в 15:18
    Бегают, обводят, бьют по воротам, а голов - нет. Импотенты.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       151 / 890
    сегодня в 15:09
    Похоже Лудогорец заклинил армейцев психологически.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       146 / 890
    сегодня в 14:49
    Если не говорить о реализации, то первый тайм команда провела очень хорошо - было хорошее движение, хорошие скорости, игра в одно касание. Хотя конечно и брака в передачах пока тоже многовато. А вот точных ударов маловато.
    cska plus
    cska plus
       9 / 890
    сегодня в 14:38
    Плохо, что так случилось но ничего обратно не вернёшь, надо собраться и доказать мы лучше чем многим кажется, желаю удачи!
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