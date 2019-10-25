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Бербатов: «14-е место МЮ заставляет меня чувствовать себя куском де****»

сегодня, 20:06

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался относительно положения манчестерской команды в турнирной таблице чемпионата Англии.

Мы все знаем, где сейчас находится «Манчестер Юнайтед». 14-я строчка в таблице для «Манчестер Юнайтед» заставляет меня чувствовать себя куском дерьма.

Ранее Бербатов прокомментировал проблемы МЮ с игрой в атаке.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   201 / 885
сегодня в 21:36
Дело не в Бербатове - дело в метаморфозах футбола, которвый может сыграть злую шутку даже с таким монстром, каким был МЮ при САФ. Что уж нашим-то недорослям, называющимися лидерами РПЛ кичиться? Столько шума вокруг Спартака на 10 месте.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил заDOOMчивый
   206 / 885
сегодня в 21:26
Гиггз может и не забивал в ворота Ливерпуля хит-трики,но от этого он же не перестаёт быть Легендой? АРШАВИН ТОЖЕ ЗАБИВАЛ, ТАК ЧТО ОН ТЕПЕРЬ лЕГЕНДА аРСЕНАЛА И СИЛЬНО ЗА НЕГО ПЕРЕЖИВАЕТ? Бербатов,это нынишний Погба, Неймар , которые мечатся за деньгами,а клуб ему пофиг,раз хотел перейти в Анжи, ПСЖ Зенит и даже Динамо Киев,а в итоге стал дачником, выращивать укроп и петрушку. Пустозвон, играл может и не плохо.но деньги были превыше даже своей Родины, он от неё отказался в 2010 году,ради клубного бабла. Вот Ибра,может и не Легенда какого то определённого клуба,но вот играет на высоте,даже в таком возрасте,тоже ТЕРМИНАТОР.
а я легендой назвал за хеттрик в ворота Ливерпуля? Успокойся уже))))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   197 / 885
сегодня в 21:23
Соккер, а почему в заголовке есть звездочки, а в тексте нет.
Получается, что слово 62О можно писать?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   599 / 885
сегодня в 21:10
Да чё там какой-то МЮ ? Вот наш СПАРТАК на 10 месте - вот это проблема !!! ))))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Kurt Bekelman
   163 / 885
сегодня в 21:07
Бербатов ничего не показал??? Ты уверен?)) Он за Мю играл дольше чем за шпор....а хеттрик в ворота Ливерпуля не в счет?))) Лучший бомбардир сезона...ничего не показывал, да
Гиггз может и не забивал в ворота Ливерпуля хит-трики,но от этого он же не перестаёт быть Легендой? АРШАВИН ТОЖЕ ЗАБИВАЛ, ТАК ЧТО ОН ТЕПЕРЬ лЕГЕНДА аРСЕНАЛА И СИЛЬНО ЗА НЕГО ПЕРЕЖИВАЕТ? Бербатов,это нынишний Погба, Неймар , которые мечатся за деньгами,а клуб ему пофиг,раз хотел перейти в Анжи, ПСЖ Зенит и даже Динамо Киев,а в итоге стал дачником, выращивать укроп и петрушку. Пустозвон, играл может и не плохо.но деньги были превыше даже своей Родины, он от неё отказался в 2010 году,ради клубного бабла. Вот Ибра,может и не Легенда какого то определённого клуба,но вот играет на высоте,даже в таком возрасте,тоже ТЕРМИНАТОР.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил заDOOMчивый
   206 / 885
сегодня в 21:03
играл за Шпор, потом под закат карьеры в МЮ перешёл, толком ничего не показал,к Легендам не причтён, короче то ли балабол,то ли потроллить решил. Аналог, это как Коутиньо спустя 10 лет,заявил Барса не вышло в Плейофф ЛЧ это полное ххххххххххх. а если уж говорить о каком то 62е,то оно было в его карьере,вот как он любил МЮ всем сердцем и душой: В марте 2012 года агент футболиста Эмиль Данчев официально заявил, что летом его клиент покинет клуб. По информации нескольких таблоидов в услугах нападающего были заинтересованы такие клубы, как ПСЖ, «Байер 04», «Анжи», дортмундская «Боруссия»[11], петербургский «Зенит» и киевское «Динамо»[12]. «Фулхэм» 31 августа 2012 года перешёл в лондонский «Фулхэм»[13]. Получил в клубе свой привычный 9 номер. В конце сезона был назван игроком сезона в клубе, а также стал лучшим бомбардиром команды, забив 15 мячей и отдав 4 голевые передачи.
Бербатов ничего не показал??? Ты уверен?))
Он за Мю играл дольше чем за шпор....а хеттрик в ворота Ливерпуля не в счет?)))
Лучший бомбардир сезона...ничего не показывал, да
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   163 / 885
сегодня в 20:41
играл за Шпор, потом под закат карьеры в МЮ перешёл, толком ничего не показал,к Легендам не причтён, короче то ли балабол,то ли потроллить решил.
Аналог, это как Коутиньо спустя 10 лет,заявил Барса не вышло в Плейофф ЛЧ это полное ххххххххххх.
а если уж говорить о каком то 62е,то оно было в его карьере,вот как он любил МЮ всем сердцем и душой:
В марте 2012 года агент футболиста Эмиль Данчев официально заявил, что летом его клиент покинет клуб. По информации нескольких таблоидов в услугах нападающего были заинтересованы такие клубы, как ПСЖ, «Байер 04», «Анжи», дортмундская «Боруссия»[11], петербургский «Зенит» и киевское «Динамо»[12].
«Фулхэм»
31 августа 2012 года перешёл в лондонский «Фулхэм»[13]. Получил в клубе свой привычный 9 номер. В конце сезона был назван игроком сезона в клубе, а также стал лучшим бомбардиром команды, забив 15 мячей и отдав 4 голевые передачи.
КЭТиК
КЭТиК
   149 / 885
сегодня в 20:39
Так оно и есть.
Питер Ман
Питер Ман
   33 / 885
сегодня в 20:26
А Федун как себя на 10 чувствует?
Землянин
Землянин
   147 / 885
сегодня в 20:25
Самокритично
ААААА Ха Ха Ха
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