Бербатов: «14-е место МЮ заставляет меня чувствовать себя куском де****»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался относительно положения манчестерской команды в турнирной таблице чемпионата Англии.
Мы все знаем, где сейчас находится «Манчестер Юнайтед». 14-я строчка в таблице для «Манчестер Юнайтед» заставляет меня чувствовать себя куском дерьма.
Ранее Бербатов прокомментировал проблемы МЮ с игрой в атаке.
Получается, что слово 62О можно писать?
Получается, что слово 62О можно писать?
Он за Мю играл дольше чем за шпор....а хеттрик в ворота Ливерпуля не в счет?)))
Лучший бомбардир сезона...ничего не показывал, да
Он за Мю играл дольше чем за шпор....а хеттрик в ворота Ливерпуля не в счет?)))
Лучший бомбардир сезона...ничего не показывал, да
Аналог, это как Коутиньо спустя 10 лет,заявил Барса не вышло в Плейофф ЛЧ это полное ххххххххххх.
а если уж говорить о каком то 62е,то оно было в его карьере,вот как он любил МЮ всем сердцем и душой:
В марте 2012 года агент футболиста Эмиль Данчев официально заявил, что летом его клиент покинет клуб. По информации нескольких таблоидов в услугах нападающего были заинтересованы такие клубы, как ПСЖ, «Байер 04», «Анжи», дортмундская «Боруссия»[11], петербургский «Зенит» и киевское «Динамо»[12].
«Фулхэм»
31 августа 2012 года перешёл в лондонский «Фулхэм»[13]. Получил в клубе свой привычный 9 номер. В конце сезона был назван игроком сезона в клубе, а также стал лучшим бомбардиром команды, забив 15 мячей и отдав 4 голевые передачи.
Аналог, это как Коутиньо спустя 10 лет,заявил Барса не вышло в Плейофф ЛЧ это полное ххххххххххх.
а если уж говорить о каком то 62е,то оно было в его карьере,вот как он любил МЮ всем сердцем и душой:
В марте 2012 года агент футболиста Эмиль Данчев официально заявил, что летом его клиент покинет клуб. По информации нескольких таблоидов в услугах нападающего были заинтересованы такие клубы, как ПСЖ, «Байер 04», «Анжи», дортмундская «Боруссия»[11], петербургский «Зенит» и киевское «Динамо»[12].
«Фулхэм»
31 августа 2012 года перешёл в лондонский «Фулхэм»[13]. Получил в клубе свой привычный 9 номер. В конце сезона был назван игроком сезона в клубе, а также стал лучшим бомбардиром команды, забив 15 мячей и отдав 4 голевые передачи.
ААААА Ха Ха Ха
ААААА Ха Ха Ха