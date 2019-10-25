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Миятович: «Пока что я вижу, что „Реал“ не способен выигрывать титулы»

сегодня, 18:57

Экс-нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович дал оценку перспективам «сливочных» в чемпионате и еврокубках.

Пока что я вижу, что «Реал» не способен выигрывать титулы. Надеюсь, что я ошибаюсь. Пока только октябрь, впереди ещё достаточно времени. Но «Реалу» стоит прибавить во многих аспектах. Они и сами это знают. Я отталкиваюсь исходя из слов тренеров и игроков. Они и сами говорят, что надо прибавлять.

Навас покинул команду. Теперь нужно активно поддерживать Куртуа. Он ещё должен привыкнуть к игре за «Реал». Нужно быть благодарными Кейлору за всё и поддерживать Куртуа.

На данный момент «Реал» находится на 2-й строчке испанской Примеры. Свой прошлый матч мадридцы проиграли «Мальорке». 

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Все комментарии
AMaaa_777
AMaaa_777
   84 / 885
сегодня в 22:00
Что надо, то надо
OMG
OMG
   581 / 885
сегодня в 19:53
После 3 ЛЧ подряд спад был максимально предсказуем, это передышка. Ни одна команда не в состоянии быть всегда на пике.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   4 / 885
сегодня в 19:11
Мадридский балабол. Сам ЛЧ 1998 года выиграл с липового гола из офсайда, а теперь кукарекает.
волгодон 2
волгодон 2
   42 / 885
сегодня в 19:04
Да он в принципе никогда и не был способен.Все мадридские радости последних лет имеют ярковыраженный кабинетный смрад.
Для наличия титулов это умение алжирскому физруку нужно возрождать.
______________________
Поправил.Теперь без троллинга.
волгодон 2
волгодон 2
   42 / 885
сегодня в 19:01
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