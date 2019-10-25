Миятович: «Пока что я вижу, что „Реал“ не способен выигрывать титулы»

Экс-нападающий мадридского «Реала» дал оценку перспективам «сливочных» в чемпионате и еврокубках.

Пока что я вижу, что «Реал» не способен выигрывать титулы. Надеюсь, что я ошибаюсь. Пока только октябрь, впереди ещё достаточно времени. Но «Реалу» стоит прибавить во многих аспектах. Они и сами это знают. Я отталкиваюсь исходя из слов тренеров и игроков. Они и сами говорят, что надо прибавлять.

Навас покинул команду. Теперь нужно активно поддерживать Куртуа. Он ещё должен привыкнуть к игре за «Реал». Нужно быть благодарными Кейлору за всё и поддерживать Куртуа.