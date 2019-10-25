Миятович: «Пока что я вижу, что „Реал“ не способен выигрывать титулы»

Экс-нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович дал оценку перспективам «сливочных» в чемпионате и еврокубках.
Пока что я вижу, что «Реал» не способен выигрывать титулы. Надеюсь, что я ошибаюсь. Пока только октябрь, впереди ещё достаточно времени. Но «Реалу» стоит прибавить во многих аспектах. Они и сами это знают. Я отталкиваюсь исходя из слов тренеров и игроков. Они и сами говорят, что надо прибавлять.
Навас покинул команду. Теперь нужно активно поддерживать Куртуа. Он ещё должен привыкнуть к игре за «Реал». Нужно быть благодарными Кейлору за всё и поддерживать Куртуа.
На данный момент «Реал» находится на 2-й строчке испанской Примеры. Свой прошлый матч мадридцы проиграли «Мальорке».
Для наличия титулов это умение алжирскому физруку нужно возрождать.
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Поправил.Теперь без троллинга.
Для наличия титулов это умение алжирскому физруку нужно возрождать.
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Поправил.Теперь без троллинга.
Для наличия титулов это умение алжирскому физруку нужно возрождать.
Для наличия титулов это умение алжирскому физруку нужно возрождать.