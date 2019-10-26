Лэмпард рассказал, кто из футболистов «Челси» не сможет сыграть с «Бернли»

сегодня, 09:59

Главный тренер «Челси» высказался о травмированных игроках коллектива. По словам наставника лондонцев, в ближайшем матче АПЛ против «Бернли» команде не помогут пять футболистов.

Лофтус-Чик выбыл, Рюдигер и Канте не готовы сыграть. Также не смогут сыграть Кристинсен и Баркли.

Отметим, что на неделе «Челси» победил «Аякс» в Лиге чемпионов (1:0). После матча Фрэнк Лэмпард назвал выдающейся игру своей команды против амстердамцев.