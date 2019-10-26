ГлавнаяНовости

Лэмпард рассказал, кто из футболистов «Челси» не сможет сыграть с «Бернли»

сегодня, 09:59
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси19:30 Не начался

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о травмированных игроках коллектива. По словам наставника лондонцев, в ближайшем матче АПЛ против «Бернли» команде не помогут пять футболистов.

Лофтус-Чик выбыл, Рюдигер и Канте не готовы сыграть. Также не смогут сыграть Кристинсен и Баркли.  

Отметим, что на неделе «Челси» победил «Аякс» в Лиге чемпионов (1:0). После матча Фрэнк Лэмпард назвал выдающейся игру своей команды против амстердамцев.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Полузащитник «Бенфики» Силва выбыл на длительный срок
Вчера, 22:36 Комментарии0
ПСЖ отчитался о травмах своих футболистов
Вчера, 22:19 Комментарии1
Стало известно, когда Зинченко и Родри смогут вернуться на поле
Вчера, 17:44 Комментарии10
Зинченко успешно перенёс операцию
Вчера, 14:40 Комментарии8
Бэйл запретил «Реалу» публиковать информацию о его травме
Вчера, 14:09 Комментарии8
Защитник «Баварии» Эрнандес успешно прооперирован
24 октября ФотоКомментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Александр Нeвский
Александр Нeвский
   397 / 886
сегодня в 10:08
Много потерь,
Выездной матч после выездной Лиги Чемпионов,
Свежий Бернли.

Отсюда и ставочники на победу Бернли ставят.

Таким образом, обычный матч еще до его начала превратился в интереснейший)

А так-то Челси победит, ждем седьмую подряд победу
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   196 / 886
сегодня в 10:04
"Бернли" выиграет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100