Лэмпард рассказал, кто из футболистов «Челси» не сможет сыграть с «Бернли»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о травмированных игроках коллектива. По словам наставника лондонцев, в ближайшем матче АПЛ против «Бернли» команде не помогут пять футболистов.
Лофтус-Чик выбыл, Рюдигер и Канте не готовы сыграть. Также не смогут сыграть Кристинсен и Баркли.
Отметим, что на неделе «Челси» победил «Аякс» в Лиге чемпионов (1:0). После матча Фрэнк Лэмпард назвал выдающейся игру своей команды против амстердамцев.
Выездной матч после выездной Лиги Чемпионов,
Свежий Бернли.
Отсюда и ставочники на победу Бернли ставят.
Таким образом, обычный матч еще до его начала превратился в интереснейший)
А так-то Челси победит, ждем седьмую подряд победу
Выездной матч после выездной Лиги Чемпионов,
Свежий Бернли.
Отсюда и ставочники на победу Бернли ставят.
Таким образом, обычный матч еще до его начала превратился в интереснейший)
А так-то Челси победит, ждем седьмую подряд победу