Клопп опроверг слухи о травме Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разговоры о возможной травме лидера команды Мохамеда Салаха. В концовке встречи с «Тоттенхэмом» врачи оказали помощь Салаху, после чего он был заменен.
Это лодыжка, с которой он мучился после игры против «Лестера». С ней все в порядке, но за весь матч мышцы слегка устают и подобное случается. Удар по лодыжке ощущается болезненнее. Я не видел смысла, чтобы Мо (Мохамед сокращ. - прим.) играл сквозь боль, у нас есть и другие футболисты. С ним ничего серьезного.