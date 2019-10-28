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Клопп опроверг слухи о травме Салаха

сегодня, 14:26

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разговоры о возможной травме лидера команды Мохамеда Салаха. В концовке встречи с «Тоттенхэмом» врачи оказали помощь Салаху, после чего он был заменен.

Это лодыжка, с которой он мучился после игры против «Лестера». С ней все в порядке, но за весь матч мышцы слегка устают и подобное случается. Удар по лодыжке ощущается болезненнее. Я не видел смысла, чтобы Мо (Мохамед сокращ. - прим.) играл сквозь боль, у нас есть и другие футболисты. С ним ничего серьезного.

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сегодня в 14:27
Пеп бережёт египтянина.
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