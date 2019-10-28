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Варан, Хамес и Бензема восстановились после травм

сегодня, 12:40

Полузащитник Хамес Родригес, защитник Рафаэль Варан и нападающий Карим Бензема возобновили тренировки в общей группе «Реала». Скорее всего, все три игрока примут участие в предстоящем матче против «Леганеса».

Отмечается, что полузащитник Гарет Бэйл не тренируется вместе с командой. Бэйл получил травму в расположении сборной Уэльса во время паузы на международные матчи. «Реал» до сих пор не опубликовал никаких медицинских отчетов о здоровье футболиста.

На сегодняшний день Бэйл, Начо и Марко Асенсио - единственные травмированные игроки «Реала».

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник ответил cska plus
   324 / 875
сегодня в 13:56
Бэйл положил на всё.
Да он банально травмирован чаще, чем играет. Всё как и раньше, ничего нового. Хрустальная звезда.
cska plus
cska plus
   16 / 875
сегодня в 13:43
Бэйл положил на всё.
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