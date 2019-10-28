Варан, Хамес и Бензема восстановились после травм

сегодня, 12:40

Полузащитник , защитник и нападающий возобновили тренировки в общей группе «Реала». Скорее всего, все три игрока примут участие в предстоящем матче против «Леганеса».

Отмечается, что полузащитник Гарет Бэйл не тренируется вместе с командой. Бэйл получил травму в расположении сборной Уэльса во время паузы на международные матчи. «Реал» до сих пор не опубликовал никаких медицинских отчетов о здоровье футболиста.

На сегодняшний день Бэйл, Начо и Марко Асенсио - единственные травмированные игроки «Реала».