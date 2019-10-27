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Бернард получил травму связок колена

сегодня, 22:18
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Полузащитник «Эвертона» Бернард получил повреждение связок колена в матче против «Брайтона». Бразилец отыграл всего 30 минут, после чего его заменил Гильфи Сигурдссон.

В ближайшее время станут известны точные сроки восстановления игрока.

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Чингачгук
Чингачгук
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сегодня в 22:37
Здоровья Бернарду!
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