Бернард получил травму связок колена

Полузащитник «Эвертона» Бернард получил повреждение связок колена в матче против «Брайтона». Бразилец отыграл всего 30 минут, после чего его заменил Гильфи Сигурдссон.
В ближайшее время станут известны точные сроки восстановления игрока.
|Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Эвертон
|Матч завершен
Полузащитник «Эвертона» Бернард получил повреждение связок колена в матче против «Брайтона». Бразилец отыграл всего 30 минут, после чего его заменил Гильфи Сигурдссон.
В ближайшее время станут известны точные сроки восстановления игрока.