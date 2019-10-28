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Каррагер: «„Ливерпуль“ в матче с „Тоттенхэмом“ играл невероятно»

сегодня, 17:37
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал победу «красных» над «Тоттенхэмом» в игре 10-го тура АПЛ:

«Ливерпуль» в матче с «Тоттенхэмом» выглядел как чемпион. Они играли невероятно. Ранний пропущенный гол никак не повлиял на «Ливерпуль». Я был уверен в их победе. Сказал в перерыве, когда счет был 0:1, что «красные» победят «шпор». У меня есть ощущение, что когда «Ливерпуль» забивает один мяч, то следом в ворота соперника залетает и второй. Даже если бы «Ливерпуль» забил первый мяч на 70-й или 75-й минуте игры, то они все равно бы победили. «Тоттенхэм» выглядел очень слабо. Второй тайм у них получился лучше, чем первый. «Ливерпуль» просто более сильная команда.

«Ливерпуль» уничтожил «Тоттенхэм». «Манчестер Сити» выигрывает в другом стиле. Они создают больше моментов, поэтому кажутся более сильной командой. Однако, играя против «Ливерпуля», нужно не останавливаться ни на секунду. Это - сущий кошмар для соперников «красных».

Ранее Каррагер поделился мнением о том, что МЮ ошибся с назначением главного тренера несколько лет назад.

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Все комментарии
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил 773sergeytank
   209 / 865
сегодня в 18:02
Какой уже матч уничтожают с помощью победной пенки. Тоже мне уничтожители))
Судить грехи чужих Вы так усердно рветесь - начните со своих и до чужих не доберётесь!
cska plus
cska plus
   13 / 865
сегодня в 18:00
Даже от разобранных и беспомощных шпор отскочили о чём Каррагер.
773sergeytank
773sergeytank
   57 / 865
сегодня в 17:50
Какой уже матч уничтожают с помощью победной пенки. Тоже мне уничтожители))
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