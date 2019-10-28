Каррагер: «„Ливерпуль“ в матче с „Тоттенхэмом“ играл невероятно»

Бывший защитник «Ливерпуля» прокомментировал победу «красных» над «Тоттенхэмом» в игре 10-го тура АПЛ :

«Ливерпуль» в матче с «Тоттенхэмом» выглядел как чемпион. Они играли невероятно. Ранний пропущенный гол никак не повлиял на «Ливерпуль». Я был уверен в их победе. Сказал в перерыве, когда счет был 0:1, что «красные» победят «шпор». У меня есть ощущение, что когда «Ливерпуль» забивает один мяч, то следом в ворота соперника залетает и второй. Даже если бы «Ливерпуль» забил первый мяч на 70-й или 75-й минуте игры, то они все равно бы победили. «Тоттенхэм» выглядел очень слабо. Второй тайм у них получился лучше, чем первый. «Ливерпуль» просто более сильная команда.

«Ливерпуль» уничтожил «Тоттенхэм». «Манчестер Сити» выигрывает в другом стиле. Они создают больше моментов, поэтому кажутся более сильной командой. Однако, играя против «Ливерпуля», нужно не останавливаться ни на секунду. Это - сущий кошмар для соперников «красных».